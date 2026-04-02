Усі дізналися пароль корабля Orion, що летить до Місяця: астронавт увів його перед камерою

Історична подія, на яку людство чекало понад 50 років, почалася з несподіваного технічного конфузу. Поки астронавти готувалися до подорожі навколо Місяця, уважні глядачі стріму NASA на YouTube помітили дещо незвичне. Приблизно за 19 хвилин до старту командир місії Рід Вайзмен дістав бортовий планшет і просто перед камерою ввів комбінацію цифр для розблокування.

Який пароль від Artemis 2?

Проблема полягала в тому, що прямо над робочим місцем Вайзмена була встановлена камера, яка транслювала зображення у надвисокій якості. У результаті весь світ побачив, як саме розблоковується техніка на борту найсучаснішого космічного корабля Orion, пише 24 Канал.

Тепер ми знаємо, що бортовий планшет має пароль "9393". Користувачі соціальних мереж одразу почали жартувати, що командний модуль тепер має відкритий початковий код, оскільки пароль став надбанням громадськості.

Використання планшетів у космосі вже давно стало нормою. На Міжнародній космічній станції ці пристрої допомагають стежити за станом здоров'я, операційними процесами та харчуванням. У вільний час астронавти використовують їх для читання, прослуховування музики чи перегляду фільмів. Проте цей випадок нагадав про важливість кібербезпеки навіть під час польотів у глибокий космос.

На щастя, жодної небезпеки це для місії не становить, адже планшет з відомим усім паролем не під'єднаний до земного інтернету й не може бути зламаний дистанційно.

Успішний старт до Місяця

Попри інцидент із паролем, сам запуск із Космічного центру Кеннеді у Флориді пройшов успішно. Ракета SLS без проблем відірвалася від стартового майданчика. На борту перебувають американці Рід Вайзмен, Віктор Гловер, Крістіна Кох та канадський астронавт Джеремі Гансен.

Команда полетить у космічний простір далі, ніж будь-яка інша людина в історії. Очікується, що до 6 квітня екіпаж віддалиться від Землі на відстань близько 402 336 кілометрів, побивши рекорд місії "Аполлон-13", встановлений у 1970 році.

Подорож довжиною в 1 000 000 кілометрів триватиме 10 днів. Вартість усієї програми оцінюється у 44 мільярди доларів, де розробка ракети SLS коштувала 23,8 мільярда доларів, а космічного корабля Orion – 20,4 мільярда доларів.

Уже через чотири хвилини після старту апарат перетнув межу космосу. Рід Вайзмен повідомив, що вони бачать неймовірний схід Місяця і прямують безпосередньо до нього. Хоча насправді це не зовсім так, оскільки першу добу корабель проведе на орбіті Землі й лише потім вирушить до супутника.

