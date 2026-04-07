Космічний плейлист: яку музику слухають астронавти Artemis 2 у своїй місії

Політ до Місяця – це не лише складні математичні розрахунки та випробування новітніх технологій, а й особлива атмосфера всередині тісної капсули. Кожен ранок астронавтів починається з музики, яка стає містком між безмежним вакуумом та рідною домівкою за тисячі кілометрів від орбіти.

Яка музика звучить у капсулі Orion?

Традиція ранкових музичних пробуджень має глибоке коріння в історії NASA, беручи свій початок ще з часів програми Apollo. Для сучасних героїв місії Artemis 2 музика також стала частиною їхнього щоденного графіка. Кожен день польоту супроводжується новою композицією, яка має підняти бойовий дух та підготувати команду до виконання важливих завдань, пише Space.

Перший день місії розпочався з атмосферного кавера на пісню "Sleepyhead" від виконавця Young & Sick.

На другу добу польоту в кабіні корабля лунав ритмічний трек "Green Light", виконаний John Legend за участі André 3000.

Третій день польоту астронавти зустріли під звуки "In a Daydream" від Freddy Jones Band.

Цікаво, що вибір композицій не завжди обходиться без курйозів. Наприклад, коли в ефірі на четвертий день залунала пісня "Pink Pony Club" співачки Chappell Roan, Центр управління польотами вимкнув її раніше, ніж розпочався основний мотив, пише Contact Music. Командир місії Рейд Уайзмен пізніше жартома висловив невдоволення, зазначивши, що весь екіпаж із нетерпінням чекав на приспів, але так його і не почув.

Невідомо, чому пісню зупинили дострокового, але варто зазначити, що Чаппелл Роан зараз проходить через масштабний кенселінг у соцмережах через інцидент, який трапився між її охоронцем та 11-річною донькою відомого футболіста Жоржиньо. У готелі в Сан-Паулу дівчинка намагалася підійти до співачки, яка стала відомою порівняно нещодавно й ще не встигла досягти висот її колег. Охоронець відреагував дуже різко: він фізично відштовхнув дитину, що викликало обурення у свідків та батька дівчинки.

Сама Чаппелл Роан спочатку не зрозуміла масштабів конфлікту й намагалася виправдати себе, публічно прокоментувавши ситуацію. Але це не допомогло, а подекуди зробило тільки гірше, бо користувачі почали відкопувати її попередні інциденти негативної взаємодії з фанатами. В цілому випадок спровокував хвилю хейту в соцмережах проти співачки, але вона сама стверджує, що велика кількість негативних коментарів насправді походять від ботів.

Чи є між цими подіями якийсь зв'язок, невідомо.

На п'ятий день астронавти слухали Working Class Heroes (Work) від CeeLo Green.

На шостий звучала Good Morning від Mandisa, TobyMac.

Довга історія традиції

Історія космічних плейлистів сповнена зворушливих та символічних моментів:

Під час польотів Apollo 10 астронавти прокидалися під голос Френка Сінатри з композицією "It's Nice to Go Trav'ling".

Учасники місії Apollo 15 обрали значно епічніший супровід – головну тему з культового фільму "2001: Космічна Одіссея".

Програма Space Shuttle також мала свої музичні традиції. У 2011 році, під час місії STS-134, син пілота Грега Джонсона обрав для батька пісню "Drops of Jupiter". Джонсон тоді зізнався, що дуже любить цей трек і насолоджується перебуванням у космосі, хоча йому було прикро пропустити день народження сина.

На тому ж кораблі для спеціаліста місії Роберто Вітторі звучала італійська пісня "Il Mio Pensiero" у виконанні Ligabue.

Заключний політ шаттла STS-135 супроводжувався хітами гурту Coldplay – "Viva la Vida" та "Don't Panic", а лідер R.E.M. Майкл Стайп навіть надіслав екіпажу спеціальну а капела версію пісні "Man on the Moon".

Сьогодні музика допомагає команді Artemis 2 справлятися з напруженим графіком, що включає медичні тести й фотографування місячної поверхні.