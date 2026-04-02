Місія Artemis 2 звітує про нову проблему на борту: наскільки все серйозно

Екіпаж історичної місії Artemis II, що прямує до Місяця, зіткнувся з непередбачуваними труднощами. Попри успішний старт, астронавти змушені вирішувати побутові та технічні негаразди, які зазвичай дратують нас на Землі, але у відкритому космосі набувають зовсім іншого значення.

Які несправності переживає Orion?

Місія Artemis 2 офіційно розпочалася з успішного запуску з Космічного центру Кеннеді, що у штаті Флорида. Космічний корабель відірвався від землі приблизно о 1:30 за часом у Києві, 2 квітня, давши старт амбітній подорожі навколо нашого природного супутника. Наразі стан екіпажу стабільний, а всі ключові системи працюють у межах норми. Проте перші етапи польоту принесли кілька несподіваних викликів, які фахівці називають труднощами адаптації, пише IFLScience.

Однією з перших проблем, про яку повідомили астронавти, стала несправність високотехнологічної космічної вбиральні. Цей пристрій є критично важливим для життєзабезпечення в умовах мікрогравітації, оскільки використовує спеціальний вентилятор для створення потоку повітря, що відводить сечу за відсутності звичайної сили тяжіння.

Речник NASA Гері Джордан під час трансляції зазначив, що вентилятор системи заклинило. Це змусило наземні команди оперативно розробляти план дій та передавати на борт інструкції, як розібрати механізм, щоб очистити зону навколо вентилятора та повернути пристрій до ладу. На випадок невдачі в екіпажу був передбачений резервний варіант – використання спеціальних гігієнічних пакетів.

Хоча ситуація була неприємною, вона не загрожувала скасуванням місії, і проблему вдалося швидко усунути за підтримки фахівців із Землі.

Microsoft завдає нового удару

Однак наступна завада виникла там, де її найменше очікували – у цифровій інфраструктурі корабля. Навіть перебуваючи за десятки тисяч кілометрів від Землі та проходячи через радіаційні пояси Ван Аллена, астронавти не змогли уникнути помилок у програмах Microsoft.

Під час прямого зв'язку з борту Orion було зафіксовано, як екіпаж обговорює з наземним контролем ІТ-проблеми. Фахівці висловили припущення, що збої в роботі портативного комп'ютерного пристрою (PCD) можуть бути спричинені програмним забезпеченням під назвою Optimus.

Ситуація набула курйозного забарвлення, коли один з астронавтів поскаржився на дивну поведінку поштового клієнта. За його словами, у системі одночасно відображалися два запущені додатки Microsoft Outlook, але при цьому жоден із них не працював.

Для усунення цієї проблеми наземні служби NASA отримали дозвіл на віддалене підключення до пристрою PCD1 через мережу, щоб провести діагностику та виправити помилку напряму.

Космічний Windows

Багатьох може здивувати той факт, що в такому складному космічному апараті використовуються звичайні споживчі операційні системи. Проте інструктор NASA Роберт Фрост пояснив, що ноутбуки на базі Windows обирають з міркувань практичності та звички.

Він зазначив, що астронавти використовують це ПЗ з тих самих причин, що й більшість людей на планеті – воно їм знайоме. За оцінками Фроста, близько 80 відсотків астронавтів ніколи не працювали з системами UNIX або Linux, тож змушувати їх вивчати нову операційну систему перед надзвичайно складною місією було б недоцільно, пише Forbes.

У разі виникнення критичних помилок в Outlook, розробники Microsoft зазвичай радять спробувати запуск у безпечному режимі. Це дозволяє завантажити програму без сторонніх надбудов, які часто стають причиною конфліктів.

Хоча екіпаж Artemis II зіткнувся з побутовими та цифровими незручностями, місія продовжується, нагадуючи нам, що навіть у глибокому космосі людство не застраховане від земних технічних негараздів.