Космічний велетень завбільшки з містечко наближається до Землі: такого не було понад 400 років

Космос готує нам подію, яка трапляється лише раз на кілька століть. Наприкінці червня повз Землю пролетить великий астероїд, а астрономи отримають рідкісну нагоду зазирнути в його минуле та уточнити прогнози на майбутнє.

Згідно з даними астрономічних спостережень і проєкту Virtual Telescope Project, 27 червня 2026 року астероїд 152637 (1997 NC1) здійснить одне з найближчих зближень із Землею за всю сучасну історію спостережень. За розрахунками астрономів, космічне тіло пролетить на відстані приблизно 2,56 мільйона кілометрів від нашої планети. Хоча така дистанція може звучати загрозливо, насправді це близько 6,5 відстаней між Землею та Місяцем, тому жодної небезпеки зіткнення немає.

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Особливість події полягає в іншому. Орбітальні моделі показують, що астероїд не підлітав до Землі так близько щонайменше з 1600 року. Наступне порівняльне зближення відбудеться лише 28 червня 2133 року.

Що відомо про астероїд?

152637 (1997 NC1) належить до так званих астероїдів типу Aten. Це група об'єктів, чиї орбіти перетинають земну орбіту, а частину часу вони перебувають ближче до Сонця, ніж наша планета.

За попередніми оцінками, діаметр астероїда може становити від приблизно 900 метрів до 1,5 кілометра. Така велика похибка пояснюється особливостями астрономічних спостережень. Розмір об'єкта напряму залежить від того, наскільки добре його поверхня відбиває сонячне світло.

Саме тому астероїд офіційно входить до категорії потенційно небезпечних. Однак цей статус не обов'язково означає реальну загрозу. Він лише вказує на те, що орбіта об'єкта проходить відносно близько до Землі.

У всіх сучасних моделях руху астероїда відсутні будь-які сценарії зіткнення із Землею щонайменше протягом наступного століття.

Чому вчені приділяють йому так багато уваги?

Зближення 2026 року стане цінною науковою можливістю. Астрономи планують максимально використати цей шанс для уточнення параметрів астероїда.

До спостережень залучать як оптичні телескопи, так і радарні комплекси. Особливу роль відіграють системи на кшталт Goldstone Solar System Radar, які здатні буквально "просканувати" астероїд за допомогою радіохвиль.

У NASA пояснюють, що яскравість астероїда не завжди дозволяє точно визначити його розміри.

Видиме світло Сонця відбивається від поверхні кам'яних тіл. Що вища відбивна здатність об'єкта, тим більше світла він повертає назад. Темні об'єкти відбивають мало сонячного світла, тому великий темний астероїд може виглядати для телескопа таким самим, як невеликий світлий об'єкт на аналогічній відстані,

– розповідає відомство.

Саме тому радарні спостереження мають величезне значення. Вони дозволяють безпосередньо вимірювати відстань до об'єкта, його форму та швидкість обертання незалежно від того, наскільки світлою чи темною є його поверхня.

Які дані спробують отримати дослідники?

Під час прольоту вчені сподіваються уточнити реальний розмір астероїда, визначити форму його поверхні та швидкість обертання навколо власної осі.

Радарне картографування також може показати нерівності рельєфу, великі кратери або інші структурні особливості. Такі дані допомагають краще зрозуміти еволюцію навколоземних астероїдів і підвищують точність довгострокових прогнозів їхнього руху.

Для фахівців із планетарного захисту подібні спостереження особливо цінні. Кожне уточнення орбітальних параметрів робить глобальні каталоги навколоземних об'єктів точнішими та покращує здатність людства прогнозувати поведінку потенційно небезпечних космічних тіл.

Чи можна буде побачити астероїд із Землі?

Під час максимального зближення астероїд досягне видимої зоряної величини близько 10. Це означає, що неозброєним оком побачити його не вдасться, однак власники невеликих аматорських телескопів зможуть спостерігати об'єкт за сприятливих погодних умов.

Найкращі умови для спостережень очікуються вже перед наступними вихідними – протягом 26 та 27 червня. Астрономічні спільноти також планують прямі трансляції та онлайн-спостереження.

Цікаво, що до збору наукових даних можуть долучитися навіть аматори. Спостереження з різних куточків світу допомагають уточнювати координати астероїда та вдосконалювати розрахунки його орбіти.

Подія, що охоплює кілька століть

Для науковців зближення 152637 (1997 NC1) цікаве не видовищністю, а можливістю перевірити сучасні моделі небесної механіки. Орбіта астероїда формувалася під впливом гравітації планет протягом сотень років, а нинішній проліт дає змогу звірити теоретичні прогнози з реальними спостереженнями.

Саме тому подія має значення не лише для вивчення одного конкретного астероїда. Вона допоможе краще зрозуміти поведінку всієї популяції навколоземних об'єктів, а також підвищить точність систем моніторингу, які цілодобово стежать за космічними сусідами Землі.