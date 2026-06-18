Согласно данным астрономических наблюдений и проекта Virtual Telescope Project, 27 июня 2026 года астероид 152637 (1997 NC1) совершит одно из ближайших сближений с Землёй за всю современную историю наблюдений. По расчетам астрономов, космическое тело пролетит на расстоянии примерно 2,56 миллиона километров от нашей планеты. Хотя такое расстояние может звучать угрожающе, на самом деле это около 6,5 расстояний между Землей и Луной, поэтому никакой опасности столкновения нет.

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Особенность события заключается в другом. Орбитальные модели показывают, что астероид не подлетал к Земле так близко по крайней мере с 1600 года. Следующее сравнимое сближение произойдет только 28 июня 2133 года.

Что известно об астероиде?

152637 (1997 NC1) относится к так называемым астероидам типа Aten. Это группа объектов, чьи орбиты пересекают земную орбиту, а часть времени они находятся ближе к Солнцу, чем наша планета.

По предварительным оценкам, диаметр астероида может составлять от примерно 900 метров до 1,5 километра. Такая большая погрешность объясняется особенностями астрономических наблюдений. Размер объекта напрямую зависит от того, насколько хорошо его поверхность отражает солнечный свет.

Именно поэтому астероид официально относится к категории потенциально опасных. Однако этот статус не обязательно означает реальную угрозу. Он лишь указывает на то, что орбита объекта проходит относительно близко к Земле.

Во всех современных моделях движения астероида отсутствуют какие-либо сценарии столкновения с Землёй по крайней мере в течение следующего столетия.

Почему ученые уделяют ему столько внимания?

Сближение 2026 года станет ценной научной возможностью. Астрономы планируют максимально использовать этот шанс для уточнения параметров астероида.

К наблюдениям будут привлечены как оптические телескопы, так и радиолокационные комплексы. Особую роль играют системы типа Goldstone Solar System Radar, которые способны буквально "просканировать" астероид с помощью радиоволн.

В NASA объясняют, что яркость астероида не всегда позволяет точно определить его размеры.

Видимый свет Солнца отражается от поверхности каменных тел. Чем выше отражательная способность объекта, тем больше света он отражает обратно. Темные объекты отражают мало солнечного света, поэтому большой темный астероид может выглядеть для телескопа так же, как небольшой светлый объект на аналогичном расстоянии,

– сообщает ведомство.

Именно поэтому радиолокационные наблюдения имеют огромное значение. Они позволяют непосредственно измерять расстояние до объекта, его форму и скорость вращения независимо от того, насколько светлой или тёмной является его поверхность.

Какие данные попытаются получить исследователи?

Во время пролета учёные надеются уточнить реальный размер астероида, определить форму его поверхности и скорость вращения вокруг собственной оси.

Радарное картографирование также может выявить неровности рельефа, крупные кратеры или другие структурные особенности. Такие данные помогают лучше понять эволюцию околоземных астероидов и повышают точность долгосрочных прогнозов их движения.

Для специалистов по планетарной защите подобные наблюдения особенно ценны. Каждое уточнение орбитальных параметров делает глобальные каталоги околоземных объектов более точными и улучшает способность человечества прогнозировать поведение потенциально опасных космических тел.

Можно ли будет увидеть астероид с Земли?

Во время максимального сближения астероид достигнет видимой звездной величины около 10. Это означает, что невооруженным глазом увидеть его не удастся, однако владельцы небольших любительских телескопов смогут наблюдать объект при благоприятных погодных условиях.

Наилучшие условия для наблюдений ожидаются уже перед следующими выходными – 26 и 27 июня. Астрономические сообщества также планируют прямые трансляции и онлайн-наблюдения.

Интересно, что к сбору научных данных могут присоединиться даже любители. Наблюдения из разных уголков мира помогают уточнять координаты астероида и совершенствовать расчеты его орбиты.

Событие, охватывающее несколько веков

Для ученых сближение 152637 (1997 NC1) интересно не зрелищностью, а возможностью проверить современные модели небесной механики. Орбита астероида формировалась под воздействием гравитации планет на протяжении сотен лет, а нынешний пролет позволяет сверить теоретические прогнозы с реальными наблюдениями.

Именно поэтому это событие имеет значение не только для изучения одного конкретного астероида. Оно поможет лучше понять поведение всей популяции околоземных объектов, а также повысит точность систем мониторинга, которые круглосуточно следят за космическими соседями Земли.