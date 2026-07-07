Астрономи показали перші в історії фото мінімісяця, що обертається довкола Землі

Космічні околиці нашої планети виявилися значно цікавішими, ніж здавалося на перший погляд. Поки людство звикло до вигляду великого та яскравого Місяця, у тіні тривалий час залишався крихітний, але надзвичайно важливий для науки об'єкт. Саме його нарешті вдалося розгледіти з надзвичайно близької відстані.

Хто такий Камоʻоалева і чому він "стежить" за нами?

Протягом десятиліть астрономи шукали відповіді на запитання, чи є у Землі інші постійні супутники, окрім Місяця. Виявилося, що ми маємо "мінімісяць" – астероїд 2016HO3, який отримав гавайську назву Kamoʻoalewa, що означає "об'єкт, який коливається в небі". Це небесне тіло нарешті постало перед об'єктивами камер завдяки китайській місії Tianwen-2. Китайське національне космічне управління (CNSA) опублікувало перший в історії детальний знімок цього квазісупутника, зроблений з рекордно малої відстані. Про це повідомляє видання ScienceAlert.

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Серед відомих навколоземних астероїдів 2016HO3 є надзвичайно рідкісним коорбітальним об'єктом Землі,

– прокоментував фізик Центру місячних досліджень і космічної інженерії в Пекіні Жунцяо Чжан.

Місія Tianwen-2, яка стала першою для Китаю спробою доставити зразки ґрунту з астероїда, розпочала свій шлях 29 травня 2025 року із космодрому Січан. Протягом 13 місяців зонд подолав близько 1 мільярда кілометрів у космічному просторі, щоб досягти своєї мети. Перше оптичне виявлення Kamoʻoalewa відбулося 6 червня 2026 року, а вже до 19 червня апарат підійшов на відстань 2 000 кілометрів до об'єкта. Кульмінацією зближення стало 2 липня, коли Tianwen-2 зафіксував портрет астероїда, перебуваючи всього за 20 кілометрів від його поверхні.

Kamoʻoalewa офіційно вважають квазісупутником, оскільки його основна орбіта пролягає навколо Сонця, але він рухається в еліптичному резонансі із Землею кожні 45 років. Це один із семи відомих об'єктів такого типу, що супроводжують нашу планету. Його розміри складають від 40 до 100 метрів у діаметрі, що потенційно робить його найменшим астероїдом, який коли-небудь відвідували людські космічні апарати.

Уламок Місяця чи космічне сміття?

Науковці мають багато запитань до цього маленького супутника. Зокрема, їх цікавить, чи є він монолітною скелею, чи просто купою каміння, що тримається разом завдяки гравітації. Попередні телескопічні спостереження дали вченим підстави припускати, що Kamoʻoalewa може бути фрагментом нашого великого Місяця, відірваним внаслідок потужного зіткнення в далекому минулому. Місія Tianwen-2 має підтвердити або спростувати цю теорію за допомогою аналізу зразків, які зонд планує зібрати та доставити на Землю.

Незвичайна орбіта астероїда та невирішені питання про його фізичні властивості роблять його переконливим кандидатом для відповіді на фундаментальні запитання про походження квазісупутників Землі,

– заявили розробники місії.

Після завершення своєї дев'ятимісячної стоянки біля Kamoʻoalewa, космічний апарат скине капсулу зі зразками на Землю під час прольоту повз нашу планету.

Але на цьому його місія не завершиться. Tianwen-2 продовжить свій шлях до комети головного поясу 311P, яка знаходиться за орбітою Марса. Ця комета відома своїм незвичайним пиловим хвостом, що складається з шести променів, і вчені сподіваються розгадати таємницю її дивної форми. Попри складність завдання, дослідники сподіваються, що дані з Tianwen-2 допоможуть краще зрозуміти динамічну еволюцію об'єктів у нашій Сонячній системі.