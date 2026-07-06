Ювелірна точність у безмежному просторі

Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) повідомило про успішне зближення зонда Hayabusa2 з астероїдом Торифуне, яке відбулося в неділю. Апарат розміром із побутовий холодильник пройшов на відстані всього 800 метрів від поверхні космічного тіла. Під час маневру зонд рухався зі швидкістю понад 18 000 кілометрів на годину, що вимагало від фахівців на Землі та систем самого апарата неймовірної точності керування траєкторією. Про це пише видання Phys.org.

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Головною метою цього етапу місії стала перевірка технологій планетарного захисту. Науковці прагнули з'ясувати, чи зможуть вони настільки філігранно контролювати рух зонда, щоб у майбутньому використовувати подібні апарати для відхилення потенційно небезпечних об'єктів від орбіти Землі.

Хоча Hayabusa2 не мав на меті врізатися в Торифуне, сама можливість керувати зондом на такій близькій відстані від астероїда є критично важливою для успіху майбутніх захисних операцій.

Це настільки ж складно, як спробувати поцілити в монету номіналом в одну єну десь на території від Окінави до Хоккайдо,

– прокоментував Юя Мімасу з JAXA.

Чому текстура поверхні має значення?

Під час прольоту камери на борту Hayabusa2 зафіксували детальні дані про поверхню Торифуне. Вчених цікавлять географічні особливості, температура та текстура астероїда. Ця інформація не просто задовольняє наукову цікавість – вона має практичне значення для стратегії захисту планети. Знання того, чи складається астероїд із твердої скелі, чи вкритий він шаром піску та валунів, допомагає розрахувати силу удару, необхідну для зміни його курсу.

Якщо ми хочемо відхилити астероїд шляхом зіткнення, реакція не буде однаковою, якщо астероїд поводиться як губка або як дуже твердий матеріал,

– заявив Патрік Мішель, науковий співробітник проєкту Європейського космічного агентства.

Він також додав, що з огляду на різноманітність навколоземних астероїдів за розміром, формою та внутрішніми властивостями, кожне нове отримане зображення робить людство краще підготовленим до можливих загроз.

Попри те, що наразі реальної небезпеки від Торифуне чи інших відомих об'єктів немає, фахівці воліють відпрацьовувати сценарії захисту заздалегідь.

Від "Палацу дракона" до майбутніх зустрічей

Місія Hayabusa2 вже вписала себе в історію космонавтики. Запущений у 2014 році, зонд здійснив успішну посадку на астероїд Рюгу, що розташований за 300 мільйонів кілометрів від нашої планети. У 2020 році апарат доставив на Землю зразки ґрунту з Рюгу (назва якого з японської перекладається як "палац дракона"). Ці зразки надали дослідникам цінні підказки про стан Сонячної системи під час її народження приблизно 4,6 мільярда років тому.

Нинішнє випробування Hayabusa2 доповнює результати американської місії DART. У 2022 році NASA навмисно спрямувало космічний корабель на зіткнення з 160-метровим астероїдом Діморфос, що дозволило успішно змінити його орбіту навколо більшого космічного тіла. Японська ж місія зосереджена на високій точності навігації без руйнівного впливу, що розширює арсенал інструментів для космічної безпеки.

Після завершення місії біля Торифуне зонд продовжить свою подорож. Науковці очікують, що у 2031 році Hayabusa2 здійснить чергове "рандеву" з астероїдом під назвою 1998KY26. Цей маневр передбачає не просто проліт, а тривалий рух поруч із об'єктом або навіть повторну посадку для збору детальних даних.

У центрі керування польотами JAXA панувала атмосфера напруження, яка після підтвердження успішного маневру змінилася на гучні оплески. Один із дослідників під час прямої трансляції зізнався, що нервував протягом усього процесу, але відчуває справжнє полегшення через успішне завершення чергового етапу місії.