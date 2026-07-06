Ювелирная точность в безграничном пространстве

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщило об успешном сближении зонда "Хаябуса-2" с астероидом Торифуне, которое произошло в воскресенье. Аппарат размером с бытовой холодильник пролетел на расстоянии всего 800 метров от поверхности космического тела. Во время маневра зонд двигался со скоростью более 18 000 километров в час, что требовало от специалистов на Земле и систем самого аппарата невероятной точности управления траекторией. Об этом пишет издание Phys.org.

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Главной целью этого этапа миссии стала проверка технологий планетарной защиты. Ученые стремились выяснить, смогут ли они настолько филигранно контролировать движение зонда, чтобы в будущем использовать подобные аппараты для отклонения потенциально опасных объектов от орбиты Земли.

Хотя "Хаябуса-2" не ставила перед собой цель врезаться в "Торифуне", сама возможность управлять зондом на таком близком расстоянии от астероида имеет решающее значение для успеха будущих защитных операций.

Это так же сложно, как попытаться попасть в монету номиналом в одну иену где-нибудь на территории от Окинавы до Хоккайдо,

– прокомментировал Юя Мимасу из JAXA.

Почему текстура поверхности имеет значение?

Во время пролета камеры на борту "Хаябуса-2" зафиксировали подробные данные о поверхности Торифуне. Ученых интересуют географические особенности, температура и текстура астероида. Эта информация не просто удовлетворяет научное любопытство – она имеет практическое значение для стратегии защиты планеты. Знание того, состоит ли астероид из твердой породы или покрыт он слоем песка и валунов, помогает рассчитать силу удара, необходимую для изменения его курса.

Если мы хотим отклонить астероид путем столкновения, реакция будет различной в зависимости от того, ведет ли себя астероид как губка или как очень твердый материал,

– заявил Патрик Мишель, научный сотрудник проекта Европейского космического агентства.

Он также добавил, что, учитывая разнообразие околоземных астероидов по размеру, форме и внутренним свойствам, каждое новое полученное изображение делает человечество лучше подготовленным к возможным угрозам.

Несмотря на то, что в настоящее время реальной опасности со стороны Торифуне или других известных объектов нет, специалисты предпочитают заранее отрабатывать сценарии защиты.

От "Дворца дракона" до будущих встреч

Миссия "Хаябуса-2" уже вошла в историю космонавтики. Запущенный в 2014 году, зонд совершил успешную посадку на астероид Рюгу, расположенный в 300 миллионах километров от нашей планеты. В 2020 году аппарат доставил на Землю образцы грунта с Рюгу (название которого с японского переводится как "дворец дракона"). Эти образцы дали исследователям ценные подсказки о состоянии Солнечной системы во время ее зарождения примерно 4,6 миллиарда лет назад.

Нынешнее испытание "Хаябуса-2" дополняет результаты американской миссии DART. В 2022 году NASA намеренно направило космический корабль на столкновение с 160-метровым астероидом Диморфос, что позволило успешно изменить его орбиту вокруг более крупного космического тела. Японская же миссия сосредоточена на высокой точности навигации без разрушительного воздействия, что расширяет арсенал инструментов для космической безопасности.

После завершения миссии у Торифуне зонд продолжит свое путешествие. Ученые ожидают, что в 2031 году "Хаябуса-2" совершит очередное "рандеву" с астероидом под названием 1998KY26. Этот маневр предполагает не просто пролет, а длительное движение рядом с объектом или даже повторную посадку для сбора подробных данных.

В центре управления полетами JAXA царила атмосфера напряжения, которая после подтверждения успешного маневра сменилась громкими аплодисментами. Один из исследователей во время прямой трансляции признался, что нервничал на протяжении всего процесса, но испытывает настоящее облегчение из-за успешного завершения очередного этапа миссии.