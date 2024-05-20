Астронавти NASA випробовують нетрадиційні скафандри в пустелі Арізони і це виглядає дивно

NASA опублікувало фотографії астронавтів, які випробовують скафандри в пустелі Арізони в рамках підготовки до місії "Артеміда-3", що має на меті повернення людей на Місяць. На знімках зображені астронавти Кейт Рубінс і Андре Дуглас у часткових скафандрах без рук, ніг і козирків, у поєднанні зі звичайним туристичним одягом, включно з сонцезахисними окулярами.

Незвичайний вигляд цих скафандрів викликає здивування, але NASA пояснює, що це макети, призначені для репетицій. Таке тестування дозволяє інженерам виявити і вирішити будь-які проблеми з дизайном скафандра в безпечному середовищі на Землі до початку реальної місії.

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Польові випробування відіграють вирішальну роль, допомагаючи нам перевірити всі системи, обладнання та технології, які нам знадобляться для проведення успішних місячних операцій під час місій "Артеміди",

– сказала Барбара Янойко, директор польових випробувань у Космічному центрі імені Джонсона NASA.

Випробування також готують астронавтів до геологічних досліджень, які вони проводитимуть на Місяці.

Під час "Артеміди III" астронавти будуть науковими операторами NASA на поверхні Місяця, а ціла наукова команда буде підтримувати їх з Землі. Ця симуляція дає можливість астронавтам практикувати проведення геологічних досліджень на відстані в режимі реального часу.



Астронавтка Кейт Рубінс оглядає геологічні зразки / Фото NASA

Загалом, ці випробування є частиною комплексної підготовки NASA до програми "Артеміда", і вони спрямовані на те, щоб забезпечити ретельну оцінку та вдосконалення всіх аспектів місії.



Астронавт Андре Дуглас збирає зразки поверхні / Фото NASA

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