Астронавти NASA випробовують нетрадиційні скафандри в пустелі Арізони і це виглядає дивно
Джерело:NASA
NASA опублікувало фотографії астронавтів, які випробовують скафандри в пустелі Арізони в рамках підготовки до місії "Артеміда-3", що має на меті повернення людей на Місяць. На знімках зображені астронавти Кейт Рубінс і Андре Дуглас у часткових скафандрах без рук, ніг і козирків, у поєднанні зі звичайним туристичним одягом, включно з сонцезахисними окулярами.
Незвичайний вигляд цих скафандрів викликає здивування, але NASA пояснює, що це макети, призначені для репетицій. Таке тестування дозволяє інженерам виявити і вирішити будь-які проблеми з дизайном скафандра в безпечному середовищі на Землі до початку реальної місії.
Читайте на сайті Космічна компанія Blue Origin відправила у космос 90-річного астронавта
Польові випробування відіграють вирішальну роль, допомагаючи нам перевірити всі системи, обладнання та технології, які нам знадобляться для проведення успішних місячних операцій під час місій "Артеміди",
– сказала Барбара Янойко, директор польових випробувань у Космічному центрі імені Джонсона NASA.
Випробування також готують астронавтів до геологічних досліджень, які вони проводитимуть на Місяці.
Під час "Артеміди III" астронавти будуть науковими операторами NASA на поверхні Місяця, а ціла наукова команда буде підтримувати їх з Землі. Ця симуляція дає можливість астронавтам практикувати проведення геологічних досліджень на відстані в режимі реального часу.
Астронавтка Кейт Рубінс оглядає геологічні зразки / Фото NASA
Загалом, ці випробування є частиною комплексної підготовки NASA до програми "Артеміда", і вони спрямовані на те, щоб забезпечити ретельну оцінку та вдосконалення всіх аспектів місії.
Астронавт Андре Дуглас збирає зразки поверхні / Фото NASA
Дивіться також Гігантський шматок космічного сміття впав прямо на канадську ферму
- Випробування покликані оцінити прогалини і проблеми, пов'язані з операціями на південному полюсі Місяця, включаючи збір даних і зв'язок між командою управління польотом і науковою групою в Г'юстоні для протоколів швидкого прийняття рішень.
- По завершенні кожної симульованої місячної прогулянки наукова команда, команда управління польотом, члени екіпажу і польові експерти збиратимуться разом, щоб обговорити і записати отримані уроки.