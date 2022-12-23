Вчені пропонують засіювати екзопланети життям і дивитися, що з того вийде

Сучасні та майбутні телескопи дозволять астрономам знаходити все більше схожих за умовами на Землю планет. Однак життя на них, можливо, ще не виникло. Вчені пропонують дещо спірну, але цікаву ідею.

У журналі Astrobiology науковці спробували відповісти на питання про те, чи варто відправляти комети із насінням земного життя до таких планет, як це зробити й наскільки це взагалі доречно та етично.

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Теорія панспермії

Дослідники фактично хочуть штучно відтворити так звану панспермію, теорію поширення життя по Всесвіту. Вона передбачає, що потужні удари метеоритів по планетах, де вже є живі організми чи будівельний матеріал для їх виникнення, призводять до викиду в космос уламків. Розлітаючись, вони з часом можуть потрапити на іншу планету з прийнятними умовами. Якщо зважити на кількість таких зіткнень в одній лише Сонячній системі, ідея панспермії видається дуже правдоподібною.

Однак це все природні процеси, тоді як розумні цивілізації можуть сіяти життя навмисно. Наприклад, людська цивілізація. Один із варіантів — послати на планети з подібними до земних умовами космічні кораблі, щедро "начинені" живими організмами, але це дорого і ненадійно. Є й інший спосіб – міжзоряні комети. Людство знає кілька таких прикладів – наприклад, Оумуамуа та комета Борисова.

Міжзоряні комети дозволяють здійснити дешеву панспермію у великому масштабі, якщо говорити про кількість можливих зондів та зону покриття,

– пишуть дослідники в своїй статті.

Згадана комета Борисова чудово підходить для цих цілей. Розміром близько 16 кілометрів, вона здатна захистити організми від радіації під час усього польоту. Втрата маси під час подорожі зірковою системою — зручний механізм поширення матеріалу.

Для перетворення такої комети в "космічну сівалку" треба зібрати форми життя, найбільш витривалі до такої подорожі та довкілля. Для місяців на кшталт Енцеладу найкраще підійшли б бактерії, що виробляють метан. Також варто взяти багатоклітинні організми, наприклад, тихоходок. До списку можуть увійти й генномодифіковані організми.

Чи маємо ми право

Інші питання, які ставлять учені, стосуються етичності таких дій.