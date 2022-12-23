Ученые предлагают засеять экзопланеты жизнью и смотреть, что из этого получится

Современные и будущие телескопы позволят астрономам находить все больше похожих на Землю планет. Однако жизнь на них, возможно, еще не возникла. Ученые предлагают несколько спорную, но интересную идею.

В журнале Astrobiology ученые попытались ответить на вопрос о том, следует ли отправлять кометы с семенами земной жизни в такие планеты, как это сделать и насколько это вообще уместно и этично.

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Теория панспермии

Исследователи фактически хотят искусственно воспроизвести так называемую панспермию, теорию распространения жизни по Вселенной. Она предполагает, что мощные удары метеоритов по планетам, где уже есть живые организмы или строительный материал для их возникновения, приводят к выбросу в космос обломков. Разлетаясь, они с течением времени могут попасть на другую планету с приемлемыми условиями. Если учесть количество таких столкновений в одной только Солнечной системе, идея панспермии кажется очень правдоподобной.

Однако это все естественные процессы, в то время как разумные цивилизации могут сеять жизнь намеренно. К примеру, человеческая цивилизация. Один из вариантов — послать на планеты с подобными земным условиями космические корабли, щедро "напичканные" живыми организмами, но это дорого и ненадежно. Есть и другой способ – межзвездные кометы. Человечество знает несколько таких примеров – например, Оумуамуа и комета Борисова.

Межзвездные кометы позволяют осуществить дешевую панспермию в большом масштабе, если говорить о количестве возможных зондов и зоне покрытия,

– пишут исследователи в своей статье.

Упомянутая комета Борисова отлично подходит для этих целей. Размером около 16 километров, она способна оградить организмы от радиации во время всего полета. Потеря массы во время путешествия по звездной системе — удобный механизм распространения материала.

Для превращения такой кометы в "космическую сеялку" надо собрать формы жизни, наиболее выносливые к такому путешествию и окружающей среде. Для лун вроде Энцелада лучше всего подошли бы бактерии, производящие метан. Также следует взять многоклеточные организмы, например тихоходок. В список могут войти и генно-модифицированные организмы.

Имеем ли мы право

Другие вопросы, которые задают ученые, касаются этичности таких действий.