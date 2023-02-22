Полярні сяйва на супутниках Юпітера можуть бути сильніші та яскравіші, ніж земні

Земна атмосфера — не єдина, яка здатна створювати вражаючі спалахи сяйв. Астрономи спостерігали їх також на чотирьох найбільших супутниках Юпітера: Іо, Європі, Ганімеді та Каллісто.

Хоча астрономи й раніше знали про полярні сяйва на супутниках Юпітера, сонячне світло, що відбивалося від їхніх поверхонь, перекривало їхнє світіння. Тепер, у новій парі досліджень, опублікованих у журналі Planetary Science Journal, астрономам вдалося уникнути Сонця, використовуючи тінь Юпітера.

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Що про це відомо

Ці спостереження є складними, оскільки в тіні Юпітера супутники майже невидимі. Світло, яке випромінюють їхні слабкі полярні сяйва, є єдиним підтвердженням того, що ми навіть навели телескоп у правильне місце,

– зазначила в пресрелізі провідна авторка обох досліджень Кетрін де Клер, планетологиня з Каліфорнійського технологічного інституту.

Як і земні, полярні сяйва на цих супутниках утворюються переважно з кисню, підданого дії сонячних частинок, але вони майже в 15 разів яскравіші й забарвлені в більш насичений червоний колір через розріджену атмосферу супутників.

На Європі та Ганімеді полярні сяйва з'являються також в інфрачервоному спектрі, що, за словами астрономів, є першим випадком спостереження такого явища в атмосфері позаземних об'єктів.

Тим часом на нестабільному Іо вулканічна активність викидає в атмосферу попелясті шлейфи, що містять солі, такі як хлорид натрію і хлорид калію. Коли ці солі потрапляють під напругу, вони створюють більш м'яке жовто-помаранчеве сяйво, яке рідко зустрічається на Землі.

Але астрономи спостерігали за полярними сяйвами не лише заради видовища. Вони також шукали сліди води в атмосфері. На жаль, ознак її наявності було мало. Наукова спільнота наразі розділилася в думках щодо того, чи містять кілька галілеївських супутників океани води під своїми замерзлими поверхнями.

Загалом, хоча наявність води залишається невизначеною, ці нещодавні дослідження дали рідкісне і захоплююче уявлення про склад атмосфери супутників Юпітера.