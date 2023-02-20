Метеорит у момент входження в атмосферу зафіксували супутники Національної метеорологічної служби, які відслідковують блискавки. Спочатку вони не змогли визначити, що саме це було, проте пізніше в NASA опублікували звіт, який підтвердив здогадки.

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Що сталося

За оцінками, метеор важив близько 453 кілограмів і мав менше метра в діаметрі. Місце падіння поки що не було знайдено, тому вчені припускають, що космічний камінь згорів при падінні. Однак NASA не виключає, що менші уламки метеорита все ж могли досягти землі.

Епічний вибух, що пронісся над Техасом, викликав паніку серед деяких мешканців. У мережі немає відеозаписів, на яких було би видно сам метеорит, однак є два ролики, які показують відчутну вибухову хвилю, що змушує камери спостереження трястися.

Начальник поліції Сезар Торрес повідомив журналістам на пресконференції, що диспетчери 911 отримали кілька панічних телефонних дзвінків, у яких люди розповідали, що чули "вибухи", а інші повідомляли про поштовхи, від яких тряслися стіни їхніх будинків. Навіть самі поліцейські були захоплені зненацька: шериф округу Ідальго Едді Герра згадав, що один з його офіцерів "ледь не впав, коли почув вибух під час пробіжки". Герра також зазначив, що отримав повідомлення від ФБР про те, що два пілоти в цьому районі також помітили метеорит.

Цей випадок, на щастя, обійшовся без руйнувань та жертв, однак NASA вважає його ще одним нагадуванням про необхідність створення інфраструктури моніторингу метеоритів і засобів поширення інформації серед цивільного населення. За всю історію спостережень людство змогло лише кілька разів зафіксувати метеорит до його зіткнення з атмосферою.