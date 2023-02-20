Метеорит в момент вхождения в атмосферу зафиксировали отслеживающие молнии спутники Национальной метеорологической службы. Сначала они не смогли определить, что именно это было, однако позже в NASA опубликовали отчет, подтвердивший догадки.

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Что произошло

По оценкам, метеор весил около 453 килограммов и имел меньше метра в диаметре. Место падения пока не было найдено, поэтому учёные предполагают, что космический камень сгорел при падении. Однако NASA не исключает, что меньшие обломки метеорита все же могли достичь земли.

Эпический взрыв, пронесшийся над Техасом, вызвал панику среди некоторых жителей. В сети нет видеозаписей, на которых был бы виден сам метеорит, однако есть два ролика, показывающие ощутимую взрывную волну заставляющую камеры наблюдения трястись.

alternate angle: it shook the house a bit pic.twitter.com/vv9oR34Brw — audeez (@disdikmark) February 16, 2023

Начальник полиции Сезар Торрес сообщил журналистам на пресс-конференции, что диспетчеры 911 получили несколько панических телефонных звонков, в которых люди рассказывали, что слышали "взрывы", а другие сообщали о толчках, от которых тряслись стены их домов. Даже самих полицейских это застало врасплох: шериф округа Идальго Эдди Герра вспомнил, что один из его офицеров "чуть не упал, когда услышал взрыв во время пробежки". Герра также отметил, что получил уведомление от ФБР о том, что два пилота в этом районе также заметили метеорит.

Этот случай, к счастью, обошелся без разрушений и жертв, однако NASA считает его еще одним упоминанием о необходимости создания инфраструктуры мониторинга метеоритов и средств распространения информации среди гражданского населения. За всю историю наблюдений человечество смогло лишь несколько раз зафиксировать метеорит до столкновения с атмосферой.