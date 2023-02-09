Відкрито екзопланету, що обертається вертикально щодо своєї зірки, повз її полюси

Астрономи з Орхуського університету, що в Данії, оголосили про відкриття екзопланети з так званою полярною орбітою. Статтю з результатами дослідження вже опублікували в науковому журналі Astronomy and Astrophysics.

Більшість планет і супутників рухаються приблизно вздовж екватора. Однак зрідка трапляються випадки, коли орбіти проходять майже під прямим кутом до екватора, над полюсами. Нещодавно відкрита планета літає навколо зірки TOI-640, яка приблизно в 1,5 раза масивніша за Сонце і приблизно вдвічі більша в радіусі.

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Що відомо про планету

Зірці, за якою спостерігали вчені, близько 2 мільярдів років – досить молода. Вона розташована на відстані близько 1115 світлових років від нас . Це подвійна система, компаньйоном в якому є червоний карлик.

. Це подвійна система, компаньйоном в якому є червоний карлик. Нову планету назвали TOI-640 b і вона належить до класу гарячих юпітерів, маючи близько 60% маси Юпітера, але при цьому більший радіус – в близько 1,7 раза.

і вона належить до класу гарячих юпітерів, маючи близько 60% маси Юпітера, але при цьому більший радіус – в близько 1,7 раза. TOI-640 b не перша планета з полярною орбітою, але все одно дуже рідкісна.

До цього астрономи змогли ідентифікувати лише 18 подібних об'єктів (загалом на сьогодні відкрито майже 5,5 тисячі екзопланет).

Астрономи поки що не знають, чому деякі планети можуть займати такі орбіти, але в них є кілька версій. Найпопулярніша – взаємодія системи "зірка-планета" з якимось третім великим небесним тілом, яке своєю гравітацією "збиває" орбіту. У TOI-640 є зірка-партнер, червоний карлик. Крім того, як імовірну причину називають зміни магнітного поля навколо юної зірки, що своєю чергою може змінити розташування газопилового диска, що формує планети. Тобто планета народжується вже на такій орбіті.

Цікаво, що зміщені орбіти охоплюють не весь діапазон кутів нахилу. Вони схильні обмежуватися полярними орбітами, що явно не може бути випадковістю. Це говорить про те, що в процесі утворення планет можуть бути речі, про які наука ще не знає.