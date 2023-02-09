Большинство планет и спутников двигаются примерно вдоль экватора. Однако изредка попадаются случаи, когда орбиты проходят почти под прямым углом к экватору, над полюсами. Недавно открытая планета движется вокруг звезды TOI-640, которая примерно в 1,5 раза массивнее Солнца и примерно вдвое больше в радиусе.

Интересно Спутник Сатурна может скрывать огромный океанический мир с живыми организмами.

Что известно о планете

Звезде, за которой наблюдали ученые, около 2 миллиардов лет – довольно молодая. Она расположена на расстоянии около 1115 световых лет от нас . Это двойная система, компаньоном в котором является красный карлик.

. Это двойная система, компаньоном в котором является красный карлик. Новую планету назвали TOI-640 b и она относится к классу горячих юпитеров, имея около 60% массы Юпитера, но при этом больший радиус – в около 1,7 раза.

и она относится к классу горячих юпитеров, имея около 60% массы Юпитера, но при этом больший радиус – в около 1,7 раза. TOI-640 b не первая планета с полярной орбитой, но все равно очень редкая.

До этого астрономы смогли идентифицировать лишь 18 подобных объектов (в целом на сегодня открыто почти 5,5 тысячи экзопланет).

Астрономы пока не знают, почему некоторые планеты могут занимать такие орбиты., но у них есть несколько версий. Самая популярная – взаимодействие системы "звезда-планета" с каким-то третьим большим небесным телом, которое своей гравитацией "сбивает" орбиту. У TOI-640 есть звезда-партнер, красный карлик. Кроме того, как вероятную причину называют изменения магнитного поля вокруг юной звезды, что в свою очередь может изменить расположение газопылевого диска, формирующего планеты. То есть, планета рождается уже на такой орбите.

Интересно, что смещенные орбиты охватывают не весь диапазон углов наклона. Они склонны ограничиваться полярными орбитами, что очевидно не может быть случайностью. Это говорит о том, что в процессе образования планет могут быть вещи, о которых наука еще не знает.