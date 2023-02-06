В пресс-релизе Юго-Западного научно-исследовательского института главная научная сотрудница доктор Алисса Роден сообщила, что миссия NASA "Кассини" в Сатурн "обнаружила интересные колебания во вращении Мимаса, часто указывающие на геологически активное тело, способное поддерживать внутренний океан".

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Что известно

Мимас – самый маленький спутник Сатурна. Его в шутку сравнивают со Звездой Смерти из "Звездных войн" из-за огромного ударного кратера Гершель. Если ученые смогут доказать, что под ледяной поверхностью находится океан, спутник будет представлять "новый класс малых, "невидимых" океанских миров с поверхностью, не выдающей существование океана", отмечает в пресс-релизе Роден, которая является одним из ведущих авторов статьи, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters.,

Роден работала с планетарной исследовательницей Эдин Дентон, бывшей аспиранткой Университета Пердью, которая сейчас получает докторскую степень в Аризонском Университете.

Если у Мимаса есть океан сегодня, то ледяной панцирь утончается со времен формирования Гершеля, что также может объяснить отсутствие разломов на Мимасе. Если Мимас – это новый океанский мир, это накладывает важные ограничения на формирование, эволюцию и пригодность для жизни всех средних спутников Сатурна,

– говорит Дентон в своей публикации.

Мимас – не единственный кандидат на жизнь. Ученые также рассматривают спутник Юпитера в Европу, как вероятное место для поиска микроскопических организмов. Европа полностью покрыта льдом и, предположительно, прячет под ним огромный океан.

По всей вероятности, ученые впоследствии начнут планировать миссию с высадкой на Мимас, однако до этого явно еще далеко.