Відкрито перший супутник за межами Сонячної системи, і він надзвичайно дивний

Протягом десятиліть ми звикли до чіткого поділу небесних тіл на зірки, планети та їхні супутники. Проте глибини космосу продовжують підкидати загадки, які ставлять під сумнів базові наукові визначення та змушують астрономів переглядати фундаментальні атласи Всесвіту.

Чи існують у космосі об'єкти, для яких у нас ще немає назви?

Відтоді як у 1990-х роках людство вперше зафіксувало світ за межами нашої Сонячної системи, полювання на далекі планети стало буденністю. Сьогодні каталог NASA налічує понад 6 000 підтверджених екзопланет, проте одна деталь досі вислизала від дослідників – їхні супутники. Попри впевненість учених у тому, що природні супутники мають бути такими ж поширеними у Всесвіті, як і в нашому домі, жодного підтвердженого "екзомісяця" досі не знаходили, пише Space.

Нове відкриття в зоряній системі CD-35 2722 може змінити все, хоча воно й додало астрономам більше запитань, ніж відповідей. Міжнародна група дослідників за допомогою Дуже великого телескопа (VLT), що розташований у Чилі, виявила об'єкт, який балансує на межі наукових термінів.

Система CD-35 2722 розташована на відстані близько 73 світлових років від Землі. У її центрі знаходиться зоря, маса якої становить приблизно 0,5 маси Сонця. Навколо неї обертається так звана "невдала зірка" або коричневий карлик.

Ці небесні тіла займають проміжне положення між гігантськими планетами та найменшими зірками: вони занадто масивні, щоб бути просто планетами (їхня маса зазвичай становить 13 – 80 мас Юпітера), але їм бракує ваги, щоб запустити термоядерний синтез водню у своєму ядрі. Тому вони вже гарячі й злегка світяться, але не настільки, як повноцінні зорі.

Справжньою сенсацією став об'єкт, який виявили біля цього коричневого карлика. Він виглядає як супутник, але його характеристики збивають з пантелику. Це гігантське газоподібне тіло, яке за своїми розмірами цілком могло б претендувати на статус повноцінної планети, проте воно обертається не навколо зірки, а навколо об'єкта, який сам є супутником центрального світила.

Ця система досить важко піддається визначенню за допомогою таких звичних для Сонячної системи слів, як планета чи місяць,

– прокоментував керівник групи Кевін Хой з Університету Дієго Порталеса.

Він додав, що цей об'єкт достатньо масивний, щоб вважатися планетою, але той факт, що він є "третім зайвим" у цій ієрархії, змушує вчених називати його місяцем, хоча він зовсім не схожий на малі скелясті супутники нашої системи.

Результати цього дослідження опублікували 22 липня 2026 року в авторитетному науковому журналі Nature.

Сьогодні астрономи схиляються до використання терміна "екзосупутник", оскільки він є більш нейтральним. Основна проблема полягає в тому, що класичні визначення, які працюють для нашої Сонячної системи, просто не пристосовані до такої різноманітності космічних форм.

Ми маємо чітку межу між планетами та Сонцем у нашій системі, тому визначити такі поняття, як місяць, досить просто,

– заявила учасниця команди Еліс Зурло з Університету Дієго Порталеса.

Вона пояснила, що в системі CD-35 2722, де лінії між зірками, планетами й місяцями розмиті, опис того, що відбувається, стає набагато складнішим завданням. Це відкриття вкотре підкреслює, що планетарні системи у Всесвіті можуть набувати неймовірно дивних і різноманітних форм, про які ми раніше навіть не здогадувалися.

Подальші дослідження цього та подібних об'єктів покладають на Надзвичайно великий телескоп (ELT), який наразі будують у Чилі. Очікують, що його потужність дозволить не лише знаходити нові екзосупутники, а й допоможе вченим остаточно сформулювати нові правила космічної класифікації.

Поки що цей загадковий об'єкт залишається першим у своєму роді – свідченням того, що Всесвіт набагато складніший за наші підручники.