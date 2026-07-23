Существуют ли в космосе объекты, для которых у нас пока нет названия?

С тех пор как в 1990-х годах человечество впервые обнаружило мир за пределами нашей Солнечной системы, поиск далеких планет стал обычным делом. Сегодня каталог NASA насчитывает более 6 000 подтвержденных экзопланет, однако одна деталь до сих пор ускользала от исследователей – их спутники. Несмотря на уверенность ученых в том, что естественные спутники должны быть столь же распространены во Вселенной, как и в нашей системе, ни одного подтвержденного "экзолуны" до сих пор не обнаружено, пишет Space.

Новое открытие в звездной системе CD-35 2722 может изменить все, хотя оно и поставило перед астрономами больше вопросов, чем дало ответов. Международная группа исследователей с помощью Очень большого телескопа (VLT), что расположен в Чили, обнаружила объект, который балансирует на грани научных терминов.

Система CD-35 2722 расположена на расстоянии около 73 световых лет от Земли. В ее центре находится звезда, масса которой составляет примерно 0,5 массы Солнца. Вокруг нее вращается так называемая "неудачная звезда" или коричневый карлик.

Эти небесные тела занимают промежуточное положение между гигантскими планетами и самыми маленькими звездами: они слишком массивны, чтобы быть просто планетами (их масса обычно составляет 13–80 масс Юпитера), но им не хватает массы, чтобы запустить термоядерный синтез водорода в своем ядре. Поэтому они уже горячие и слегка светятся, но не так сильно, как полноценные звезды.

Настоящей сенсацией стал объект, обнаруженный возле этого коричневого карлика. Он выглядит как спутник, но его характеристики сбивают с толку. Это гигантское газообразное тело, которое по своим размерам вполне могло бы претендовать на статус полноценной планеты, однако оно вращается не вокруг звезды, а вокруг объекта, который сам является спутником центрального светила.

Эту систему довольно сложно определить с помощью таких привычных для Солнечной системы терминов, как "планета" или "луна",

– прокомментировал руководитель группы Кевин Хой из Университета Диего Порталеса.

Он добавил, что этот объект достаточно массивен, чтобы считаться планетой, но то, что он является "третьим лишним" в этой иерархии, заставляет ученых называть его спутником, хотя он совсем не похож на малые каменистые спутники нашей системы.

Результаты этого исследования были опубликованы 22 июля 2026 года в авторитетном научном журнале Nature.

Сегодня астрономы склоняются к использованию термина "экзоспутник", поскольку он является более нейтральным. Основная проблема заключается в том, что классические определения, которые подходят для нашей Солнечной системы, просто не приспособлены к такому разнообразию космических объектов.

У нас есть четкая граница между планетами и Солнцем в нашей системе, поэтому определить такие понятия, как луна, довольно просто,

– заявила участница команды Элис Зурло из Университета Диего Порталеса.

Она пояснила, что в системе CD-35 2722, где границы между звездами, планетами и лунами размыты, описание происходящего становится гораздо более сложной задачей. Это открытие в очередной раз подчеркивает, что планетарные системы во Вселенной могут принимать невероятно странные и разнообразные формы, о которых мы раньше даже не догадывались.

Дальнейшие исследования этого и подобных объектов возлагаются на Сверхбольшой телескоп (ELT), который в настоящее время строится в Чили. Ожидается, что его мощность позволит не только находить новые экзолуны, но и поможет ученым окончательно сформулировать новые правила космической классификации.

Пока что этот загадочный объект остается первым в своем роде – свидетельством того, что Вселенная гораздо сложнее, чем описывают наши учебники.