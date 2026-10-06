Уперше виявлено планету, яка народилася вже після смерті своєї зорі

Астрономи вперше зафіксували у космосі планету другого покоління, яка сформувалася навколо білого карлика вже після смерті зорі. Цей дивовижний світ піднявся буквально з попелу зоряної системи, але зараз материнське світило поступово знищує його.

Народжена з попелу

Науковці провели аналіз хімічного складу атмосфери білого карлика HS 0209+0832 і помітили там аномально високу концентрацію важких елементів, зокрема цинку та міді. Зазвичай під час перетворення з червоного гіганта на білого карлика подібні речовини виштовхуються в космос, однак спостереження показали, що вони звідкись повертаються й знову опиняються в атмосфері мертвої зорі.

Дослідники вважають, що елементи надходять від сусідньої планети, що народилася вже після скидання оболонки зорі, але тепер буквально знищується білим карликом. Результати дослідження вчені опублікували в журналі Nature Astronomy.

Це абсолютно новий тип планети, який не схожий ні на що в Сонячній системі чи в усьому відомому Всесвіті,

– прокоментував керівник дослідження з Університету Ворвіка Джеймі Вільямс.

Астрофізики встановили, що виявлене космічне тіло обертається навколо білого карлика менше ніж за 5 днів. Зірка з масою від 0,5 до 1,4 маси Сонця після вичерпання водню розширилася до червоного гіганта, а потім скинула зовнішні оболонки і стиснулася до розмірів Землі.

Саме під час фази червоного гіганта завдяки так званому s-процесу утворилися важкі елементи, зокрема цинк, мідь та ніобій. В атмосфері білого карлика концентрація ніобію виявилася в 1000 разів вищою, ніж у нашого Сонця. Це стало головним доказом того, що планета зародилася з уламків диска вже після зоряного вибуху.

Попри те, що існує альтернативна гіпотеза про забруднення первинної планети важкими елементами з подальшим зсувом орбіти, науковці вважають сценарій народження планети-фенікса значно ймовірнішим.

Якщо ми знайшли одну планету другого покоління біля білого карлика, то цілком можливо, що ми зможемо знайти ще дуже багато таких світів,

– додав Джеймі Вільямс.

Погляд у далеке майбутнє Сонячної системи

Відкриття дозволяє по-новому подивитися на майбутнє нашої власної планетної системи. За словами дослідників, білі карлики є дуже поширеними об'єктами у Всесвіті. Дослідницька група вже отримала спостережний час на космічному телескопі Хаббл, щоб продовжити пошук подібних об'єктів.

Науковці припускають, що у дуже далекому майбутньому, коли наше Сонце перетвориться на білого карлика, навколо нього також може сформуватися нова планета другого покоління, коли нинішніх планет уже не існуватиме.