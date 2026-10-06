Родившаяся из пепла

Ученые провели анализ химического состава атмосферы белого карлика HS 0209+0832 и обнаружили там аномально высокую концентрацию тяжелых элементов, в частности цинка и меди. Обычно при превращении из красного гиганта в белого карлика подобные вещества выбрасываются в космос, однако наблюдения показали, что они откуда-то возвращаются и вновь оказываются в атмосфере мертвой звезды.

Исследователи полагают, что элементы поступают с соседней планеты, которая родилась уже после сброса оболочки звезды, но теперь буквально уничтожается белым карликом. Результаты исследования ученые опубликовали в журнале Nature Astronomy.

Это совершенно новый тип планеты, который не похож ни на что в Солнечной системе или во всей известной Вселенной,

– прокомментировал руководитель исследования из Университета Ворвика Джейми Уильямс.

Астрофизики установили, что обнаруженное космическое тело вращается вокруг белого карлика менее чем за 5 дней. Звезда с массой от 0,5 до 1,4 массы Солнца после исчерпания водорода расширилась до красного гиганта, а затем сбросила внешние оболочки и сжалась до размеров Земли.

Именно во время фазы красного гиганта благодаря так называемому s-процессу образовались тяжелые элементы, в частности цинк, медь и ниобий. В атмосфере белого карлика концентрация ниобия оказалась в 1000 раз выше, чем у нашего Солнца. Это стало главным доказательством того, что планета зародилась из обломков диска уже после звездного взрыва.

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Несмотря на то, что существует альтернативная гипотеза о загрязнении первичной планеты тяжелыми элементами с последующим сдвигом орбиты, ученые считают сценарий рождения планеты-феникса гораздо более вероятным.

Если мы обнаружили одну планету второго поколения у белого карлика, то вполне возможно, что мы сможем найти еще очень много таких миров,

– добавил Джейми Уильямс.

Взгляд в далекое будущее Солнечной системы

Это открытие позволяет по-новому взглянуть на будущее нашей собственной планетной системы. По словам исследователей, белые карлики – очень распространенные объекты во Вселенной. Исследовательская группа уже получила наблюдательное время на космическом телескопе "Хаббл", чтобы продолжить поиск подобных объектов.

Ученые предполагают, что в очень далеком будущем, когда наше Солнце превратится в белого карлика, вокруг него также может сформироваться новая планета второго поколения, когда нынешних планет уже не будет.