Пошукова група знайшла метеорит, який вибухнув у небі між Англією та Францією
Джерело:ESA Operations
Невеликий метеорит, що впав у Франції на початку цього тижня, вже знайдено! Група з 13 людей прочесала територію його імовірного приземлення та зробила фото з космічним каменем.
Початковий розмір метеорита становив близько метра. Після згоряння в атмосфері він зменшився до кількох сантиметрів.
Цікаво В Антарктиді знайшли п'ять ідеально збережених метеоритів, які лежали під льодом тисячі років
Що відомо
Метеорит під назвою 2023CX1 (початкова назва Sar2667) виявили за сім годин до входу в атмосферу. І це всього лише третій випадок в історії, коли падіння метеорита передбачили, спостерігали ще в космосі, зняли як він горів в атмосфері, а потім і знайшли.
Знахідку зробили в департаменті Приморська Сена на північному заході Франції (регіон Нормандія). Натрапила на нього 18-річна студентка Лоїс Леблан, яка брала участь у польовій пошуковій групі.
- Вага знайденого фрагмента становить усього 100 грамів.
- Летів метеорит прямо над протокою Ла-Манш і вченим дуже пощастило, що хоча б частина його потрапила на сушу.
- Тримають метеорит у фользі, щоб не забруднити його земними органічними речовинами ще більше.
Метеорит 2023CX1 (Sar2667) / Фото vigie-ciel.org
Що буде зі знайденим фрагментом, поки невідомо. Однак Vigie Ciel (організація, що займається відстеженням метеоритів, які впали на землю у Франції) планує організувати додаткові команди для пошуку інших частин 2023 CX1, які, можливо, також приземлились у Франції.