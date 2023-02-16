Пошукова група знайшла метеорит, який вибухнув у небі між Англією та Францією

Невеликий метеорит, що впав у Франції на початку цього тижня, вже знайдено! Група з 13 людей прочесала територію його імовірного приземлення та зробила фото з космічним каменем.

Початковий розмір метеорита становив близько метра. Після згоряння в атмосфері він зменшився до кількох сантиметрів.

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Що відомо

Метеорит під назвою 2023CX1 (початкова назва Sar2667) виявили за сім годин до входу в атмосферу. І це всього лише третій випадок в історії, коли падіння метеорита передбачили, спостерігали ще в космосі, зняли як він горів в атмосфері, а потім і знайшли.

Знахідку зробили в департаменті Приморська Сена на північному заході Франції (регіон Нормандія). Натрапила на нього 18-річна студентка Лоїс Леблан, яка брала участь у польовій пошуковій групі.

Вага знайденого фрагмента становить усього 100 грамів .

. Летів метеорит прямо над протокою Ла-Манш і вченим дуже пощастило, що хоча б частина його потрапила на сушу.

Тримають метеорит у фользі, щоб не забруднити його земними органічними речовинами ще більше.



Метеорит 2023CX1 (Sar2667) / Фото vigie-ciel.org

Що буде зі знайденим фрагментом, поки невідомо. Однак Vigie Ciel (організація, що займається відстеженням метеоритів, які впали на землю у Франції) планує організувати додаткові команди для пошуку інших частин 2023 CX1, які, можливо, також приземлились у Франції.