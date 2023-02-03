Відкриття зробили на поверхні блакитної крижаної зони Нільса Ларсена поблизу бельгійської антарктичної станції "Принцеса Елізабет". Серед п'яти метеоритів виділявся камінь розміром з диню, який важив 7,6 кілограма – це один із найважчих метеоритів, що коли-небудь знаходити в Антарктиді. З 45 000 метеоритів, виявлених в Антарктиді, лише близько 100 мали таку ж вагу.

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Що відомо

Розмір необов'язково має значення, коли мова йде про метеорити. Навіть крихітні мікрометеорити можуть бути неймовірно цінними з наукової точки зору. Але, звичайно, знайти такий великий метеорит, як цей, – велика рідкість, і це справді захоплює,

– каже Марія Вальдес, одна з учасниць експедиції, яка знайшла метеорити. На фото її можна побачити в зеленому шоломі.

Метеорити, що походять з поясу астероїдів, були знайдені на поверхні льоду на початку січня, але впали вони на Землю дуже давно. Космічні камені, ймовірно, були поховані в льодах протягом десятків тисяч років і виринули на поверхню лише після того, як рух льодовиків виніс їх назад на поверхню. Але оскільки метеорити були захищені від опадів, вітру та повітря під льодом, вони залишилися абсолютно неушкодженими, як стверджують дослідники.



Ближчий погляд на один зі знайдених метеоритів / Фото Maria Valdes/Field Museum

Зазвичай вченим доводиться прочісувати крижані покриви в надії натрапити на метеорит. Але дослідники змогли звузити свої пошуки завдяки дослідженню, опублікованому 26 січня 2022 року в журналі Science Advances, в якому використовувалися супутникові дані та штучний інтелект. Останній визначив ті частини Антарктиди, де скупчення метеоритів з більшою ймовірністю можуть бути винесені на поверхню. Саме в одній з таких точок і були виявлені метеорити.

Зразки метеоритів, зібрані під час експедиції, були відправлені до Королівського бельгійського інституту природничих наук у Брюсселі для належного розморожування та аналізу, але кожен вчений експедиції також узяв зразки потенційного метеоритного пилу, який вони зібрали навколо космічних каменів, для власних досліджень.