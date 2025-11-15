Що і як спостерігати в небі 16 листопада?
У неділю, 16 листопада, головним об'єктом для спостережень стане Сатурн та його супутники. Планета з кільцями з'являється над горизонтом о 14:45, але побачити її можна буде, очевидно, лише після приходу темряви. Планета з'явиться на сході й рухатиметься до південного боку неба. О 22:00 її можна буде побачити ближче до південного заходу, пише 24 Канал з посиланням на Astronomy. У цей час планета перебуватиме між сузір'ями Кита і Риб.
Дивіться також Нас би це вбило: учені вперше спостерігали корональний викид маси на іншій зорі
Сатурн буде найяскравішим об'єктом у цій частині неба із зоряною величиною 0,8. Важливо не сплутати його з дещо тьмянішою зіркою Фомальгаут, яка має величину 1,2 і розташована значно нижче до горизонту.
- Особливу увагу варто приділити супутнику Япет, який цього дня досягне своєї максимальної яскравості (близько 10-ї зоряної величини) та буде у західній елонгації, тобто на максимальному віддаленні від планети. Його можна буде знайти приблизно за 10 кутових хвилин від Сатурна.
- За допомогою телескопа можна розгледіти й інші супутники: найпростіше буде знайти Титан (зоряна величина 8).
- Ближче до Сатурна також будуть видимі Діона, Рея і Тефія.
Супутники Сатурна, включаючи Япет, легко видно в телескоп навколо планети / Фото Astronomy
Але космічне шоу на цьому не закінчується. Ось які ще об'єкти можна побачити в небі цього дня:
17 листопада відбудеться пік метеорного потоку Леоніди, але спостерігати за "падаючими зірками" можна ще з 6 листопада. Цей рік є винятковим для спостережень, оскільки Місяць перебуватиме у фазі спадаючого серпа з дуже низькою освітленістю. Це означає, що його світло не заважатиме бачити навіть найслабші метеори. Земля проходитиме крізь найщільнішу частину потоку, що дозволить побачити близько 15 метеорів на годину за сприятливих умов.
Поряд із Сатурном може шукати комету C/2025 R2 (SWAN), за даними TheSkyLive, а C/2025 K1 (ATLAS) зійде над горизонтом о 22:00 у проміжку між чіткою північчю і північним сходом.