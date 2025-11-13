Чому цей рік особливий для Леонід?

Комбінація вдалих астрономічних обставин робить цьогорічні Леоніди винятковими. Головна причина полягає у тому, що Місяць перебуватиме у фазі молодика з освітленням всього 9 відсотків. Це означає, що його світло не затьмарюватиме навіть найслабші метеори, дозволяючи спостерігачам побачити набагато більше "падаючих зірок", ніж у попередні роки, пише 24 Канал.

Дивіться також Найбільший сонячний спалах 2025 року: що ми знаємо про нього та його наслідки

Піковий період активності припадає на проміжок від опівночі до світанку 17 листопада. Хоча Леоніди активні з 6 по 30 листопада, саме цієї ночі Земля проходить крізь найбільш щільну частину метеорного потоку. За сприятливих умов спостерігачі можуть побачити близько 15 метеорів на годину.

Де шукати Леоніди?

Метеорний потік походить від залишків комети 55P/Темпель-Туттль, частинки якої на величезній швидкості – приблизно 70 кілометрів за секунду – врізаються в атмосферу Землі й згорають яскравими спалахами. Саме ця надзвичайна швидкість перетворює маленькі космічні уламки каміння та льоду на яскраві об'єкти, зокрема на "вогняні кулі" – надпотужні метеори, що лишають світлові сліди на небі.

Хоча явище отримало назву "Леониди" через точку радіанта в сузір'ї Лева (точка на небі, звідки, як видається, вилітають метеори), "падаючі зорі" можна бачити в будь-якій частині неба, коли вони перетинатимуть умовний небесний купол.

Великим плюсом Леонід є те, що вони видимі як у північній, так і в південній півкулях. В Україні сузір'я Лева разом із точкою радіанта підніметься над горизонтом о 23:00. Слід дивитися на північний схід.



Як виглядатиме потрібна нам частина неба 17 листопада: тут видно момент о 23:00, коли перші зорі сузір'я Лева підіймаються над горизонтом і вперше стає видимим радіант / Скриншот 24 Каналу / Зображення TheSkyLive

Найбільш сприятливими зазвичай є години перед світанком. Щоб максимізувати шанси побачити метеори слід відправитися подалі від міського світла, розташуватися з широким кутом огляду неба і дати очам близько 20 хвилин для звикання до темноти. Телескоп чи бінокль не обов'язкові. Ба більше, вони навіть зайві, оскільки ви не знаєте, звідки полетить наступний метеор.

Леоніди славляться тим, що періодично влаштовують справжні метеорні бурі – явища надзвичайної рідкості, коли кількість метеорів перевищує 1000 за годину. Такі грандіозні події фіксувались у 1833, 1866, 1966, 1999, 2001 та 2002 роках. Найлегендарніший випадок стався в 1966 році, коли за 15 хвилин на небі з'явилася така кількість метеорів, що вони падали немов справжній дощ.

Однак цьогоріч так навряд чи станеться, оскільки щільних скупчень космічного матеріалу не очікується. Попри це 2025 рік залишає гарні шанси на видовище.

Комета, яка породжує цей потік, завершує свою 33-річну подорож і повернеться у внутрішню частину сонячної системи у 2031 році. Наступна значуща зоряна подія, Геміниди, дебютуватиме 13 – 14 грудня і буде більш численною – близько 140 метеорів за годину.