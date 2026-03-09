Подія сталася 8 березня близько 19:15, коли мешканці кількох федеральних земель помітили в небі об'єкт, що нагадував яскраву вогняну кулю з коротким вогняним хвостом, розповідає Tagesspiegel.

Чому жителі містечка злякалися?

Проліт метеорита подія хоч і не рідкісна, але кожного разу вражаюча. Майже завжди це супроводжується яскравим видовищем, але вкрай рідко небесні тіла падають в містах чи шкодять помешканням, як сталося цього разу.

Для жителів Кобленца подія, яка мала заворожити красою мешканців, закінчилася переляком, а для однієї сім'ї все могло закінчитися куди гірше.

Один із фрагментів метеорита влучив у дах житлового будинку, пробивши отвір розміром з футбольний м'яч. Камінь пройшовши крізь покрівлю і впав прямо у спальню. Керівник пожежної служби міста Беньямін Маркс розповів, що на момент удару в будинку перебували люди, але, на щастя, саме в цій кімнаті нікого не було, тому обійшлося без травм.

Цікавий факт! База IMO (International Meteor Organization) містить понад 2300 звітів про подію! Проліт боліда зафіксували в кількох країнах: Франція, Люксембург, Бельгія, Швейцарія, Нідерланди й Італія.



У відомстві цивільного захисту підтвердили факт прольоту метеорита над землею Рейнланд-Пфальц, пише Die Zeit. Об'єкт розпався на кілька частин ще в повітрі, що призвело до падіння уламків у різних точках регіону.

Видання SWR зазначає, що уламки метеорита пошкодили дахи кількох будинків в районах Хунсрюк, Айфель і Кобленц (федеральна земля Рейнланд-Пфальц).

Саме це й спричинило справжній шквал дзвінків на лінії екстрених служб. Очевидці з багатьох куточків країни описували потужний спалах світла та вогняний болід у вечірньому небі.

Поліція Кайзерслаутерна навіть консультувалася з американською військовою поліцією на базі Рамштайн, проте жодних загроз національній безпеці виявлено не було.

Схожі повідомлення надходили й з північних регіонів Німеччини. У районі міст Штаде та Оснабрюк мешканці також бачили "вогняну кулю, що стрімко летіла до землі". В одному випадку на місце ймовірного падіння навіть виїхало кілька підрозділів рятувальників, залучивши гелікоптер морської авіації та дрони, оскільки підозрювали катастрофу літака.

Проте пошуки не дали результатів, що дозволяє припустити майже повне згорання уламків метеора в атмосфері над тими районами.

Важливо! Те, що люди бачили як світлове явище – це метеор, а ті фрагменти, що зрештою досягли поверхні – це метеорити. Такі об'єкти найчастіше походять з поясу астероїдів між Марсом та Юпітером і можуть мати вік у кілька мільярдів років, оскільки це фактично залишками від формування нашої Сонячної системи.

Падіння метеоритів на територію Німеччини – явище вкрай рідкісне. Попередній гучний випадок стався у квітні 2023 року в Ельмсхорні, де знайшли фрагмент вагою 3,7 кілограма, який став найбільшим знайденим метеоритом у країні за сторіччя, як повідомляло видання Spiegel.