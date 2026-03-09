Событие произошло 8 марта около 19:15, когда жители нескольких федеральных земель заметили в небе объект, напоминающий яркий огненный шар с коротким огненным хвостом, рассказывает Tagesspiegel.

Почему жители города испугались?

Пролет метеорита событие хоть и не редкое, но каждый раз впечатляющее. Почти всегда это сопровождается ярким зрелищем, но крайне редко небесные тела падают в городах или вредят помещением, как произошло на этот раз.

Для жителей Кобленца событие, которое должно было заворожить красотой жителей, закончилось испугом, а для одной семьи все могло закончиться куда хуже.

Один из фрагментов метеорита попал в крышу жилого дома, пробив отверстие размером с футбольный мяч. Камень пройдя сквозь кровлю и упал прямо в спальню. Руководитель пожарной службы города Беньямин Маркс рассказал, что на момент удара в доме находились люди, но, к счастью, именно в этой комнате никого не было, поэтому обошлось без травм.

Издание SWR отмечает, что обломки метеорита повредили крыши нескольких домов в районах Хунсрюк, Айфель и Кобленц (федеральная земля Рейнланд-Пфальц).

В ведомстве гражданской защиты подтвердили факт пролета метеорита над землей Рейнланд-Пфальц, пишет Die Zeit. Объект распался на несколько частей еще в воздухе, что привело к падению обломков в разных точках региона.

Именно это и вызвало настоящий шквал звонков на линии экстренных служб. Очевидцы из многих уголков страны описывали мощную вспышку света и огненный болид в вечернем небе.

Полиция Кайзерслаутерна даже консультировалась с американской военной полицией на базе Рамштайн, однако никаких угроз национальной безопасности обнаружено не было.



Метеорит упал на дом и пробил крышу / Фото 5VISION.NEWS

Похожие сообщения поступали и из северных регионов Германии. В районе городов Штаде и Оснабрюк жители также видели "огненный шар,, который стремительно летел к земле". В одном случае на место вероятного падения даже выехало несколько подразделений спасателей, привлекая вертолет морской авиации и дроны, поскольку подозревали катастрофу самолета.

Однако поиски не дали результатов, что позволяет предположить почти полное сгорание обломков метеора в атмосфере над теми районами.

Интересный факт! База IMO (International Meteor Organization) содержит более 2300 отчетов о событии! Пролет болида зафиксировали в нескольких странах: Франция, Люксембург, Бельгия, Швейцария, Нидерланды и Италия.

Важно! То, что люди видели как световое явление – это метеор, а те фрагменты, что в конце концов достигли поверхности – это метеориты. Такие объекты чаще всего происходят из пояса астероидов между Марсом и Юпитером и могут иметь возраст в несколько миллиардов лет, поскольку это фактически остатками от формирования нашей Солнечной системы.

Падение метеоритов на территорию Германии – явление крайне редкое. Предыдущий громкий случай произошел в апреле 2023 года в Эльмсхорне, где нашли фрагмент весом 3,7 килограмма, который стал самым большим найденным метеоритом в стране за столетие, как сообщало издание Spiegel.