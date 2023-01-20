Метеорит упав на Землю 12 років тому, і весь цей час приховував свої таємниці. Отримані дані можуть допомогти вченим зрозуміти більше про придатність Марса для життя і про те, чи було воно там колись.

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Що відомо про Тіссінт

18 липня 2011 року Тіссінт розпався в небі над однойменним містом у Марокко, розкидавши уламки по навколишній пустелі. Метеорит, який утворився на Марсі сотні мільйонів років тому, ймовірно, колись був викинутий з планети в космос унаслідок катаклізму, перш ніж потрапив до гравітаційного поля Землі.

У новому дослідженні, опублікованому 11 січня в журналі Science Advances, вчені проаналізували фрагменти метеорита і знайшли приклади щонайменше п'яти різних типів органічних сполук.

Органічні сполуки – це молекули, які містять атоми вуглецю, зв'язані з атомами одного або кількох інших елементів. Зазвичай такими "партнерами" виступають водень, кисень, азот, сірка тощо. Ці сполуки дуже поширені в усіх формах життя на Землі, а це означає, що їхня присутність у космічних породах може потенційно вказувати на існування життя в інших місцях Сонячної системи. Однак вони утворюються й у результаті небіологічних процесів, тому вчені не можуть стверджувати, що такі сполуки точно є ознакою життя на інших планетах.

Метеорит Тіссінт містив органічні сполуки магнію , які раніше ніколи не знаходили в марсіанських зразках. Команда вважає, що вони утворились в умовах високого тиску й температури давньої мантії Марса – тобто не є біологічними й можуть дати підказки про те, як формувалися глибокі надра.

, які раніше ніколи не знаходили в марсіанських зразках. Команда вважає, що вони утворились в умовах високого тиску й температури давньої мантії Марса – тобто не є біологічними й можуть дати підказки про те, як формувалися глибокі надра. Також виявили кілька інших сполук, зокрема аліфатичні розгалужені карбонові кислоти – сполуки, які мають структуру, подібну до амінокислот, що входять до складу білків.

Альдегіди – сполуки, в яких вуглець має подвійний зв'язок або ділить кілька електронів з атомом кисню.

Олефіни – вуглеводні з одним або кількома атомами вуглецю, що мають подвійний зв'язок один з одним.

Поліароматичні сполуки – складні вуглеводні з кільцевими структурами.

Хоча жодна з цих органічних сполук, виявлених у новому дослідженні, не є очевидним біомаркером інопланетного життя, але дослідники зазначають, що вони все одно можуть допомогти вченим дізнатися багато нового про нашого космічного сусіда, зокрема, про те, чи могли давні геологічні умови на планеті бути сприятливими для життя.