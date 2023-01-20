Метеорит упал на Землю 12 лет назад, и все это время скрывал свои тайны. Полученные данные могут помочь ученым понять больше о пригодности Марса для жизни и о том, была ли она там когда-то.
Интересно NASA раскрыло план гигантского телескопа, который будет искать внеземную жизнь
Что известно о Тиссинте
18 июля 2011 года Тиссинт распался в небе над одноименным городом в Марокко, разбросав обломки по окружающей пустыне. Метеорит, образовавшийся на Марсе сотни миллионов лет назад, вероятно, когда-то был выброшен из планеты в космос в результате катаклизма, прежде чем попал в гравитационное поле Земли.
В новом исследовании, опубликованном 11 января в журнале Science Advances, ученые проанализировали фрагменты метеорита и нашли примеры не менее пяти различных типов органических соединений.
- Метеорит Тиссинт содержал органические соединения магния, ранее никогда не встречавшиеся в марсианских образцах. Команда считает, что они образовались в условиях высокого давления и температуры древней мантии Марса – то есть не биологически и могут дать подсказки о том, как формировались глубокие недра.
- Также обнаружено несколько других соединений, в частности алифатические разветвленные карбоновые кислоты – соединения, имеющие структуру, подобную аминокислотам, входящим в состав белков.
- Альдегиды – соединения, в которых углерод имеет двойную связь или делит несколько электронов с атомом кислорода.
- Олефины – углеводороды с одним или несколькими атомами углерода, имеющими двойную связь друг с другом.
- Полиароматические соединения – сложные углеводороды с кольцевыми структурами.
Хотя ни одно из этих органических соединений, обнаруженных в новом исследовании, не является очевидным биомаркером инопланетной жизни, но исследователи отмечают, что они все равно могут помочь ученым узнать много нового о нашем космическом соседе, в частности, о том, могли ли давние геологические условия на планете быть благоприятными для жизни.