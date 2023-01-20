Метеорит упал на Землю 12 лет назад, и все это время скрывал свои тайны. Полученные данные могут помочь ученым понять больше о пригодности Марса для жизни и о том, была ли она там когда-то.

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Что известно о Тиссинте

18 июля 2011 года Тиссинт распался в небе над одноименным городом в Марокко, разбросав обломки по окружающей пустыне. Метеорит, образовавшийся на Марсе сотни миллионов лет назад, вероятно, когда-то был выброшен из планеты в космос в результате катаклизма, прежде чем попал в гравитационное поле Земли.

В новом исследовании, опубликованном 11 января в журнале Science Advances, ученые проанализировали фрагменты метеорита и нашли примеры не менее пяти различных типов органических соединений.

Органические соединения – это молекулы, содержащие атомы углерода, связанные с атомами одного или нескольких других элементов. Обычно такими "партнерами" выступают водород, кислород, азот, сера и прочие. Эти соединения очень распространены во всех формах жизни на Земле, что означает, что их присутствие в космических породах может потенциально указывать на существование жизни в других местах Солнечной системы. Однако они образуются и в результате небиологических процессов, поэтому ученые не могут утверждать, что такие соединения точно являются признаком жизни на других планетах.

Метеорит Тиссинт содержал органические соединения магния , ранее никогда не встречавшиеся в марсианских образцах. Команда считает, что они образовались в условиях высокого давления и температуры древней мантии Марса – то есть не биологически и могут дать подсказки о том, как формировались глубокие недра.

, ранее никогда не встречавшиеся в марсианских образцах. Команда считает, что они образовались в условиях высокого давления и температуры древней мантии Марса – то есть не биологически и могут дать подсказки о том, как формировались глубокие недра. Также обнаружено несколько других соединений, в частности алифатические разветвленные карбоновые кислоты – соединения, имеющие структуру, подобную аминокислотам, входящим в состав белков.

Альдегиды – соединения, в которых углерод имеет двойную связь или делит несколько электронов с атомом кислорода.

Олефины – углеводороды с одним или несколькими атомами углерода, имеющими двойную связь друг с другом.

Полиароматические соединения – сложные углеводороды с кольцевыми структурами.

Хотя ни одно из этих органических соединений, обнаруженных в новом исследовании, не является очевидным биомаркером инопланетной жизни, но исследователи отмечают, что они все равно могут помочь ученым узнать много нового о нашем космическом соседе, в частности, о том, могли ли давние геологические условия на планете быть благоприятными для жизни.