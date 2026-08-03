Календар астрономічних подій на серпень: коли чекати сонячне затемнення, Персеїди і парад планет

Останній місяць літа 2026 року обіцяє стати одним із найбільш видовищних періодів для спостереження за космосом. Поєднання двох затемнень, піку легендарного зорепаду та особливого розташування планет створює унікальні умови для кожного, хто захоплюється таємницями всесвіту над нашою головою.

Які космічні події не можна пропустити у серпні?

Серпень 2026 року відкриває нову сторінку в історії астрономічних спостережень, пропонуючи рідкісне поєднання подій, що відбуваються майже одночасно. Головною подією місяця стане повне сонячне затемнення 12 серпня, траєкторія якого пролягатиме через Гренландію, Ісландію та Іспанію.

Найбільшу фазу затемнення зафіксують біля узбережжя Ісландії, де повна темрява триватиме 2 хвилини 18 секунд. В Іспанії тривалість повної фази коливатиметься від 30 секунд до майже 2 хвилин, залежно від локації спостерігача. Жителі інших частин Європи, а також Аляски, Канади та північного сходу США побачать часткове затемнення. Наприклад, в Анкориджі Сонце сховається за Місяцем на 28 відсотків, а в Бостоні – на 16 відсотків.

В Україні затемнення буде видно дуже слабко – лише у найзахідніших регіонах:



Зони, де буде видиме затемнення / Зображення Star Walk

Того ж дня, коли Місяць закриє Сонце, припаде і пік одного з найвідоміших метеорних потоків – Персеїд. Це створює ідеальні умови для спостережень, оскільки молодий Місяць не засвічуватиме нічне небо своїм сяйвом. Метеорний дощ виникає через те, що Земля проходить крізь шлейф уламків комети 109P/Свіфта – Таттла, яка здійснює оберт навколо Сонця за 133 роки.

За ідеальних умов зенітне годинне число метеорів може сягати 100 одиниць на годину. Проте реальні цифри для спостерігачів становитимуть від 60 до 80 метеорів на годину за 2 години до світанку. У містах через світлове забруднення ця кількість зменшиться більш ніж удвічі. Астрономи радять фокусувати погляд на відстані 40 – 60 градусів від радіанта у сузір'ї Персея, щоб побачити довші та яскравіші треки, які часто залишають після себе флуоресцентний слід.

Не менш захопливою подією стане часткове місячне затемнення 27 серпня. Воно буде надзвичайно глибоким: майже 96 відсотків площі Місяця зануриться в тінь Землі. Лише вузька смужка супутника залишиться поза межами умбри. Під час максимальної фази більша частина місячного диска набуде характерного помаранчевого відтінку, попри те, що формально це не повне затемнення. Поспостерігати за цим явищем зможуть мешканці Північної та Південної Америки, Африки та Західної Європи.

Планети також підготували цікаві конфігурації:

Венера домінуватиме на вечірньому небі, сяючи з яскравістю -4,4 зоряної величини. 11 – 12 серпня планета досягне дихотомії – моменту, коли вона освітлена рівно на 50 відсотків. Цікаво, що через ефект Шрьотера, зумовлений розсіюванням світла в густій венеріанській атмосфері, планета може здаватися напівсвітлою на кілька днів раніше за розрахункову дату.

У передсвітанкові часи 15 серпня відбудеться тісне сполучення Юпітера та Меркурія в сузір'ї Рака. Планети розійдуться на відстань всього 33 мінути, що трохи більше за видимий діаметр повного Місяця. Меркурій матиме яскравість -1,2 зоряної величини, а Юпітер буде ще помітнішим – -1,8 зоряної величини. Для успішного спостереження знадобиться відкритий східний горизонт, оскільки пара підніметься невдовзі після 5-ї години ранку за місцевим часом. На великій висоті, понад 1524 метри, досвідчені астрономи зможуть побачити за допомогою бінокля ще й зоряне скупчення М44 неподалік від планет.

Для власників телескопів цікавими об'єктами стануть комета 10P/Темпеля та астероїд 324 Бамберга. Комета пройде свій перигелій 2 серпня і досягне приблизно 7-ї зоряної величини, що зробить її легкою ціллю навіть для потужних біноклів.

Астероїд Бамберга, відкритий австрійським астрономом Йоганном Палізою ще у 1892 році, у серпні матиме 10-ту зоряну величину. Цей об'єкт входить до двадцятки найбільших астероїдів головного поясу з діаметром близько 225 кілометрів. Через свою еліптичну орбіту він рідко наближається до Землі настільки, щоб стати доступним для аматорських приладів середньої потужності, тому серпень 2026 року стане чудовим часом для його пошуків у сузір'ї Стрільця.