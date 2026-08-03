Какие космические события нельзя пропустить в августе?

Август 2026 года открывает новую страницу в истории астрономических наблюдений, предлагая редкое сочетание событий, происходящих почти одновременно. Главным событием месяца станет полное солнечное затмение 12 августа, траектория которого пройдет через Гренландию, Исландию и Испанию.

Наибольшая фаза затмения будет зафиксирована у побережья Исландии, где полная темнота продлится 2 минуты 18 секунд. В Испании продолжительность полной фазы будет колебаться от 30 секунд до почти 2 минут, в зависимости от местоположения наблюдателя. Жители других частей Европы, а также Аляски, Канады и северо-востока США увидят частичное затмение. Например, в Анкоридже Солнце скроется за Луной на 28 процентов, а в Бостоне – на 16 процентов.

В Украине затмение будет видно очень слабо – только в самых западных регионах:



Зоны, где будет видно затмение / Изображение Star Walk

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В тот же день, когда Луна закроет Солнце, придется и пик одного из самых известных метеорных потоков – Персеид. Это создает идеальные условия для наблюдений, поскольку молодая Луна не будет освещать ночное небо своим сиянием. Метеорный поток возникает из-за того, что Земля проходит через шлейф обломков кометы 109P/Свифта–Таттла, которая совершает оборот вокруг Солнца за 133 года.

В идеальных условиях зенитное часовое число метеоров может достигать 100 единиц в час. Однако реальные цифры для наблюдателей составят от 60 до 80 метеоров в час за 2 часа до рассвета. В городах из-за светового загрязнения это количество уменьшится более чем вдвое. Астрономы советуют фокусировать взгляд на расстоянии 40–60 градусов от радианта в созвездии Персея, чтобы увидеть более длинные и яркие следы, которые часто оставляют после себя флуоресцентный след.

Не менее захватывающим событием станет частичное лунное затмение 27 августа. Оно будет чрезвычайно глубоким: почти 96 процентов площади Луны погрузится в тень Земли. Лишь узкая полоска спутника останется за пределами умбры. Во время максимальной фазы большая часть лунного диска приобретет характерный оранжевый оттенок, несмотря на то, что формально это не полное затмение. Наблюдать за этим явлением смогут жители Северной и Южной Америки, Африки и Западной Европы.

Планеты также подготовили интересные конфигурации:

Венера будет доминировать на вечернем небе, сияя с яркостью -4,4 звездной величины. 11–12 августа планета достигнет дихотомии – момента, когда она освещена ровно на 50 процентов. Интересно, что из-за эффекта Шретера, обусловленного рассеиванием света в плотной венерианской атмосфере, планета может казаться полуосвещенной на несколько дней раньше расчетной даты.

В предрассветные часы 15 августа произойдет тесное соединение Юпитера и Меркурия в созвездии Рака. Планеты разойдутся на расстояние всего 33 минуты угла, что чуть больше видимого диаметра полной Луны. Меркурий будет иметь яркость -1,2 звездной величины, а Юпитер будет еще заметнее –1,8 звездной величины. Для успешного наблюдения потребуется открытый восточный горизонт, поскольку пара поднимется вскоре после 5 часов утра по местному времени. На большой высоте, свыше 1524 метров, опытные астрономы смогут увидеть с помощью бинокля также звездное скопление М44 неподалеку от планет.

Для владельцев телескопов интересными объектами станут комета 10P/Темпеля и астероид 324 Бамберга. Комета пройдет через перигелий 2 августа и достигнет примерно 7-й звездной величины, что сделает ее легкой мишенью даже для мощных биноклей.

Астероид Бамберга, открытый австрийским астрономом Йоханном Пализой еще в 1892 году, в августе будет иметь 10-ю звездную величину. Этот объект входит в двадцатку крупнейших астероидов главного пояса с диаметром около 225 километров. Из-за своей эллиптической орбиты он редко приближается к Земле настолько, чтобы стать видимым для любительских приборов средней мощности, поэтому август 2026 года станет прекрасным временем для его поиска в созвездии Стрельца.