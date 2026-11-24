ASUS розглядає можливість повернення 8 ГБ оперативної пам'яті в бюджетні ноутбуки та комп'ютери. Причина – стрімке подорожчання DRAM, через яке виробники намагаються стримувати зростання цін на пристрої.

Під час звіту про фінансові результати за третій квартал 2026 року співгенеральний директор ASUS С. Я. Хсу (S.Y. Hsu) заявив, що компанія може зменшити обсяг оперативної пам'яті в моделях середнього та нижчого цінових сегментів із 16 до 8 ГБ. Про це пише Digitaltrends.

Чому ASUS хоче скоротити обсяг оперативної пам'яті?

За його словами, протягом 2026 року ASUS уже підвищувала ціни на комп'ютери, намагаючись компенсувати подорожчання компонентів. Однак подальше збільшення вартості пристроїв змушує покупців відкладати придбання нової техніки.

Тому компанія шукає інший спосіб контролювати собівартість. Замість чергового підвищення роздрібних цін ASUS може встановлювати менше оперативної пам'яті в доступніших моделях. Ще донедавна 16 ГБ RAM поступово ставали стандартом навіть для бюджетних комп'ютерів. Тепер через дефіцит DRAM виробники знову розглядають конфігурації з 8 ГБ.

ASUS уже співпрацює з Microsoft над оптимізацією операційної системи, щоб комп'ютери з 8 ГБ оперативної пам'яті могли забезпечувати прийнятну продуктивність.

С. Я. Хсу пояснив, що раніше 16 ГБ вважали необхідним мінімумом для комфортної роботи. Однак зміни в новій версії Windows мають зробити пристрої з удвічі меншим обсягом пам'яті придатними для повсякденних завдань.

Раніше цього місяця Microsoft повідомила, що завдяки останнім оптимізаціям комп'ютери з 8 ГБ RAM можуть працювати до 40% швидше. Водночас цей показник є заявою компанії, а не універсальним результатом для всіх програм і пристроїв.

Як дефіцит пам'яті вплине на ринок комп'ютерів?

Основною причиною змін залишається зростання цін на DRAM. Виробники мікросхем спрямовують значну частину виробничих потужностей на випуск пам'яті для дата-центрів, де попит зростає через розвиток штучного інтелекту.

За прогнозом керівника ASUS, протягом наступного року світові поставки персональних комп'ютерів можуть скоротитися на 10–15%. Для покупців бюджетних ноутбуків повернення 8 ГБ RAM означатиме компроміс між початковою вартістю та продуктивністю. Такий обсяг може бути достатнім для браузера, офісних програм і нескладних завдань, але створюватиме обмеження під час одночасної роботи з багатьма програмами, редагування відео та запуску вимогливого програмного забезпечення.

Особливо важливо перевіряти можливість розширення пам'яті перед купівлею. У багатьох сучасних ноутбуках RAM розпаяна на материнській платі, тому збільшити її обсяг після придбання пристрою неможливо.