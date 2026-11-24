В ходе отчета о финансовых результатах за третий квартал 2026 года согенеральный директор ASUS С. Я. Хсу (S.Y. Hsu) заявил, что компания может уменьшить объем оперативной памяти в моделях среднего и нижнего ценовых сегментов с 16 до 8 ГБ. Об этом пишет Digitaltrends.

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Почему ASUS хочет сократить объем оперативной памяти?

По его словам, в течение 2026 года ASUS уже повышала цены на компьютеры, пытаясь компенсировать подорожание компонентов. Однако дальнейшее увеличение стоимости устройств заставляет покупателей откладывать приобретение новой техники.

Поэтому компания ищет другой способ контролировать себестоимость. Вместо очередного повышения розничных цен ASUS может устанавливать меньше оперативной памяти в более доступных моделях. Еще недавно 16 ГБ RAM постепенно становились стандартом даже для бюджетных компьютеров. Теперь из-за дефицита DRAM производители вновь рассматривают конфигурации с 8 ГБ.

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ASUS уже сотрудничает с Microsoft над оптимизацией операционной системы, чтобы компьютеры с 8 ГБ оперативной памяти могли обеспечивать приемлемую производительность.

С. Я. Хсу пояснил, что ранее 16 ГБ считались необходимым минимумом для комфортной работы. Однако изменения в новой версии Windows должны сделать устройства с вдвое меньшим объемом памяти пригодными для повседневных задач.

Ранее в этом месяце Microsoft сообщила, что благодаря последним оптимизациям компьютеры с 8 ГБ оперативной памяти могут работать до 40 % быстрее. В то же время этот показатель является заявлением компании, а не универсальным результатом для всех программ и устройств.

Как дефицит памяти повлияет на рынок компьютеров?

Основной причиной изменений остается рост цен на DRAM. Производители микросхем направляют значительную часть производственных мощностей на выпуск памяти для дата-центров, где спрос растет из-за развития искусственного интеллекта.

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По прогнозу руководителя ASUS, в течение следующего года мировые поставки персональных компьютеров могут сократиться на 10–15%. Для покупателей бюджетных ноутбуков возвращение к 8 ГБ RAM будет означать компромисс между начальной стоимостью и производительностью. Такого объема может хватить для браузера, офисных программ и несложных задач, но он будет создавать ограничения при одновременной работе с несколькими программами, редактировании видео и запуске ресурсоемкого программного обеспечения.

Особенно важно проверять возможность расширения памяти перед покупкой. Во многих современных ноутбуках оперативная память распаяна на материнской плате, поэтому увеличить ее объем после приобретения устройства невозможно.