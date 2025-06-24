Ракета Atlas V вивела на орбіту другу партію супутників від Amazon – конкурента Starlink

У вівторок, 24 червня 2025 року, ракета Atlas V від United Launch Alliance (ULA) успішно стартувала з космічної станції на мисі Канаверал у Флориді доставивши на низьку навколоземну орбіту 27 супутників. Вони використовуватимуться для передачі широкосмугових даних у рамках проєкту Amazon Project Kuiper.

Цей запуск є важливим кроком у створенні глобальної мережі, яка в майбутньому складе конкуренцію Starlink від SpaceX, інформує 24 Канал.

Дивіться також "Мертвий" супутник NASA несподівано випустив потужний імпульс енергії

Другий запуск Kuiper та плани на майбутнє

Друга партія з 27 супутників Kuiper була виведена на орбіту після першого успішного запуску такої ж кількості апаратів 28 квітня 2025 року. Два тестові прототипи перебувають у космосі ще з жовтня 2023 року.

Цікаво! Другий старт був відкладений на тиждень через проблеми з двигуном ракети Atlas V, але врешті-решт місія пройшла успішно.

Amazon планує значно розширити свою супутникову мережу. Загалом проєкт Kuiper передбачає створення сузір’я з понад 3200 супутників, для виведення яких заплановано близько 80 запусків у найближчі роки.

Більшість із них виконає ULA: 8 запусків на ракетах Atlas V і 38 на Vulcan Centaur. Решту супутників виведуть на орбіту ракети SpaceX, Blue Origin та європейської Arianespace.

Ці угоди представляють найбільшу в історії комерційну закупівлю пускових потужностей і підтримують тисячі постачальників та висококваліфікованих робочих місць у США та Європі,

– зазначили в Amazon.

Компанія планує розпочати надання широкосмугових послуг уже наприкінці цього року.

Конкуренція на низькій орбіті

Project Kuiper стане прямим конкурентом Starlink від SpaceX, яка вже обслуговує клієнтів по всьому світу за допомогою понад 7600 активних супутників на низькій навколоземній орбіті. Однак ці два проєкти – не єдині в цій сфері.

Китай також активно розвиває власні супутникові мережі Guowang ("Національна мережа") та Qianfan ("Тисяча вітрил"), плануючи вивести на орбіту понад 10 000 супутників у найближчі роки, що свідчить про зростаючу глобальну конкуренцію в галузі космічного інтернету.

А тим часом вперше в історії вдалося створити штучне сонячне затемнення за допомогою супутників. Європейське космічне агентство успішно реалізувало місію Proba-3.