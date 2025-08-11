Microsoft представив оновлення для Word, яке дозволяє перетворювати документи на аудіоогляди. Ця можливість допомагає швидко опрацьовувати великі обсяги інформації, ніби слухаючи подкаст. Користувачі можуть налаштовувати швидкість, перемотувати ключові моменти та зберігати записи для подальшого використання.

Як працює аудіоогляд документів у Microsoft Word?

Нова функція базується на штучному інтелекті Microsoft 365 Copilot, який аналізує вміст файлу та створює стислий голосовий опис основних ідей. Щоб активувати її, потрібно відкрити документ у Word на комп'ютері (поки що лише у Windows версії 2506 або новішій) або у вебверсії (в інтернеті). Натисніть кнопку Copilot і введіть запит на кшталт "Створи аудіоогляд цього документа". Система згенерує запис, де штучний голос оповідає про ключові аспекти тексту, ніби в розмовному форматі. Доступні два стилі: стандартний наратив від одного ведучого або діалог між двома, що робить прослуховування динамічнішим, пише 24 Канал з посиланням на Neowin.

Користувачі можуть регулювати швидкість відтворення у новому плеєрі, перестрибувати на 10 секунд уперед чи назад, ставити на паузу.

Після генерації аудіо зберігається в OneDrive у форматі .m4a, дозволяючи ділитися ним з колегами чи прослуховувати на мобільних пристроях.

Попередні огляди доступні в історії чату Copilot для швидкого повернення.

Функція поширюється не тільки на Word-документи, але й на PDF-файли, нотатки з Teams та записи зустрічей, які зберігаються у OneDrive. Наприклад, в мобільному додатку OneDrive можна генерувати такі огляди безпосередньо з файлів.

Наразі підтримка обмежена англійською мовою, але компанія планує додати інші мови найближчим часом. Документ повинен містити щонайменше 100 слів і зберігатися онлайн у OneDrive чи SharePoint – локальні файли чи з зовнішніх дисків не підходять, але, ймовірно, будуть підтримуватися згодом.

Це оновлення інтегрується з нещодавнім впровадженням GPT-5 від OpenAI в екосистему Microsoft, що покращує якість аналізу контенту. Нова можливість особливо корисна для професіоналів, які працюють з великими звітами, науковими статтями чи бізнес-планами, дозволяючи економити час у дорозі чи слухати звіти, займаючись іншими справами. Розробники наголошують на зручності: аудіоогляд не замінює повне читання, але дає швидкий огляд суті.

Наразі немає даних про те, якою буде фінальна доступність функції – чи надійде вона для користувачів безплатних версій сервісів Microsoft хоча б з обмеженнями, чи так і залишиться лише за підпискою. Наразі скористатися нею можуть лише підписники Microsoft 365 Copilot.

Варто зазначити, що аналогічну функцію абсолютно безплатно пропонує Google в своєму NotebookLM. Ми детально описали цей сервіс в окремому матеріалі, назвавши NotebookLM "найкращим сервісом сучасності". Він дійсно може позмагатись у корисності, зручності та ефективності з пропозиціями усіх інших компаній, особливо для навчання, роботи, аналізу великих обсягів даних, а тепер і генеруванні аудіооглядів та відеооглядів.