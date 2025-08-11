Як працює аудіоогляд документів у Microsoft Word?

Нова функція базується на штучному інтелекті Microsoft 365 Copilot, який аналізує вміст файлу та створює стислий голосовий опис основних ідей. Щоб активувати її, потрібно відкрити документ у Word на комп'ютері (поки що лише у Windows версії 2506 або новішій) або у вебверсії (в інтернеті). Натисніть кнопку Copilot і введіть запит на кшталт "Створи аудіоогляд цього документа". Система згенерує запис, де штучний голос оповідає про ключові аспекти тексту, ніби в розмовному форматі. Доступні два стилі: стандартний наратив від одного ведучого або діалог між двома, що робить прослуховування динамічнішим, пише 24 Канал з посиланням на Neowin.

Користувачі можуть регулювати швидкість відтворення у новому плеєрі, перестрибувати на 10 секунд уперед чи назад, ставити на паузу.

Після генерації аудіо зберігається в OneDrive у форматі .m4a, дозволяючи ділитися ним з колегами чи прослуховувати на мобільних пристроях.

Попередні огляди доступні в історії чату Copilot для швидкого повернення.

Функція поширюється не тільки на Word-документи, але й на PDF-файли, нотатки з Teams та записи зустрічей, які зберігаються у OneDrive. Наприклад, в мобільному додатку OneDrive можна генерувати такі огляди безпосередньо з файлів.

Наразі підтримка обмежена англійською мовою, але компанія планує додати інші мови найближчим часом. Документ повинен містити щонайменше 100 слів і зберігатися онлайн у OneDrive чи SharePoint – локальні файли чи з зовнішніх дисків не підходять, але, ймовірно, будуть підтримуватися згодом.

Це оновлення інтегрується з нещодавнім впровадженням GPT-5 від OpenAI в екосистему Microsoft, що покращує якість аналізу контенту. Нова можливість особливо корисна для професіоналів, які працюють з великими звітами, науковими статтями чи бізнес-планами, дозволяючи економити час у дорозі чи слухати звіти, займаючись іншими справами. Розробники наголошують на зручності: аудіоогляд не замінює повне читання, але дає швидкий огляд суті.

Наразі немає даних про те, якою буде фінальна доступність функції – чи надійде вона для користувачів безплатних версій сервісів Microsoft хоча б з обмеженнями, чи так і залишиться лише за підпискою. Наразі скористатися нею можуть лише підписники Microsoft 365 Copilot.

Варто зазначити, що аналогічну функцію абсолютно безплатно пропонує Google в своєму NotebookLM. Ми детально описали цей сервіс в окремому матеріалі, назвавши NotebookLM "найкращим сервісом сучасності". Він дійсно може позмагатись у корисності, зручності та ефективності з пропозиціями усіх інших компаній, особливо для навчання, роботи, аналізу великих обсягів даних, а тепер і генеруванні аудіооглядів та відеооглядів.