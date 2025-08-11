Как работает аудиопросмотр документов в Microsoft Word?

Новая функция базируется на искусственном интеллекте Microsoft 365 Copilot, который анализирует содержимое файла и создает краткое голосовое описание основных идей. Чтобы активировать ее, нужно открыть документ в Word на компьютере (пока только в Windows версии 2506 или более новой) или в веб-версии (в интернете). Нажмите кнопку Copilot и введите запрос вроде "Создай аудиообзор этого документа". Система сгенерирует запись, где искусственный голос рассказывает о ключевых аспектах текста, будто в разговорном формате. Доступны два стиля: стандартный нарратив от одного ведущего или диалог между двумя, что делает прослушивание более динамичным, пишет 24 Канал со ссылкой на Neowin.

Пользователи могут регулировать скорость воспроизведения в новом плеере, перепрыгивать на 10 секунд вперед или назад, ставить на паузу.

После генерации аудио сохраняется в OneDrive в формате .m4a, позволяя делиться им с коллегами или прослушивать на мобильных устройствах.

Предыдущие обзоры доступны в истории чата Copilot для быстрого возврата.

Функция распространяется не только на Word-документы, но и на PDF-файлы, заметки с Teams и записи встреч, которые хранятся в OneDrive. Например, в мобильном приложении OneDrive можно генерировать такие обзоры непосредственно из файлов.

Сейчас поддержка ограничена ограничена английским языком, но компания планирует добавить другие языки в ближайшее время. Документ должен содержать не менее 100 слов и храниться онлайн в OneDrive или SharePoint – локальные файлы или с внешних дисков не подходят, но, вероятно, будут поддерживаться впоследствии.

Это обновление интегрируется с недавним внедрением GPT-5 от OpenAI в экосистему Microsoft, что улучшает качество анализа контента. Новая возможность особенно полезна для профессионалов, которые работают с большими отчетами, научными статьями или бизнес-планами, позволяя экономить время в дороге или слушать отчеты, занимаясь другими делами. Разработчики отмечают удобства: аудиообзор не заменяет полное чтение, но дает быстрый обзор сути.

Пока нет данных о том, какой будет финальная доступность функции – поступит ли она для пользователей бесплатных версий сервисов Microsoft хотя бы с ограничениями, или так и останется только по подписке. Сейчас воспользоваться ею могут только подписчики Microsoft 365 Copilot.

Стоит отметить, что аналогичную функцию абсолютно бесплатно предлагает Google в своем NotebookLM. Мы подробно описали этот сервис в отдельном материале, назвав NotebookLM "лучшим сервисом современности". Он действительно может посоревноваться в полезности, удобстве и эффективности с предложениями всех других компаний, особенно для обучения, работы, анализа больших объемов данных, а теперь и генерировании аудиообзоров и видеообзоров.