Лабораторія загубила сотні смертельних вірусів і мікробів через порушення біозахисту

Вірусна лабораторія в Австралії каже, що втратила сліди сотень мікробів і вірусів, деякі з яких можуть бути смертельними для людини. Хоча точна доля зразків досі невідома, вони, швидше за все, не становлять небезпеки для населення, заявили урядовці.

Що сталося

Представники уряду Австралії нещодавно підтвердили "серйозне порушення" в державній вірусологічній лабораторії громадського здоров'я в Квінсленді, яке сталось у 2021 році, але було помічене лише зараз. Науково-дослідна установа не змогла знайти численні зразки, серед яких були хантавіруси (здебільшого викликає гарячку та нирковий синдром, але деякі штами можуть призводити й до смерті), вірус Хендра (викликає смертельну інфекцію у коней і людей) та ліссавірус (сказ). Про інцидент повідомили у понеділок, повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеве австралійське видання 9news.

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Загалом повідомляється про зникнення понад 300 зразків різних вірусів та бактерій. Уряд розпочинає негайне розслідування щодо втрачених зразків, хоча вважається, що вони не становлять жодної небезпеки для населення.

Офіційні особи кажуть, що зразки зникли через деякий час після того, як зламалася морозильна камера, що використовувалася для їх зберігання. Невідомо, чи зразки були переміщені в інше місце, а потім загублені, чи вони були знищені без відповідної реєстрації. "Саме частина передачі цих матеріалів викликає занепокоєння", – сказав Ніколс.

Чиновники кажуть, що за останні п'ять років у цьому районі не було зафіксовано жодного випадку захворювання на вірус Хендра чи ліссавірус, а на хантавірус – узагалі ніколи. Навіть якщо зразки були б залишені на відкритому повітрі, вони дуже швидко перестають бути небезпечними, оскільки для передачі й розмноження потребують носія.

Усі три названі віруси передаються переважно через контакт з тваринами. Природними господарями вірусу Хендра є кажани, яких називають "летючими лисицями". Хантавіруси переважно зустрічаються у гризунів. Ліссавіруси можуть інфікувати багатьох ссавців, але, як правило, зустрічаються теж у кажанів. Вірус сказу є лише одним із різновидів ліссавірусу.

Важко уявити собі сценарій, за якого громадськість могла б опинитися під загрозою. Важливо зазначити, що зразки вірусів дуже швидко деградують поза низькотемпературною морозильною камерою і стають незаразними,

– сказав головний санітарний лікар Джон Джеррард.

Але сам факт утрати зразків викликає занепокоєння, враховуючи потенційні наслідки схожих інцидентів у майбутньому. Після того, як світ пережив тривалу пандемію коронавірусу, люди з особливою увагою ставляться до таких питань. Чиновники заявляють, що вони розпочали розслідування цього порушення, яке включатиме з'ясування того, чому в лабораторії так довго не помічали втрату зразків.