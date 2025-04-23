Серед уламків корабля часів Другої світової знайшли автомобіль

Під час занурення до затонулого корабля часів Другої світової війни дослідники виявили несподівану знахідку – ретроавтомобіль, який у момент катастрофи перебував на борту. Тепер учені просять допомоги громадськості в ідентифікації транспортного засобу, що зберігся на глибині понад 5 кілометрів.

Що відомо

Корабель, про який іде мова, – це авіаносець USS Yorktown, який затонув під час битви за Мідвей у 1942 році. Дослідники з Управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) виявили там автомобіль без жодних документів, хоча дивно було сподіватися, що після 83 років під водою від тих документів хоча б щось би лишилося, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний пресреліз NOAA.

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Автомобіль уперше помітили під час глибоководного занурення, хоча раніше не було жодної згадки, що на борту "Йорктауна" перевозили автівку. Корабель затонув після атак японського авіаносця Hiryu та підводного човна I-168, і став частиною ключової події в історії війни – поворотного моменту для союзників у Тихому океані.

Джеймс Дельгадо, провідний науковець місії, каже, що в той час не все було задокументовано, тому ці дослідження допомагають розширити картину подій.

Залишки корабля знаходяться на глибині понад 5 кілометрів, приблизно за 1 600 кілометрів на північний захід від Гонолулу. Його виявили ще у 1998 році, і зараз він використовується як полігон для тестування нових технологій, які NOAA застосовує для досліджень морського дна.



Фотограмметрична модель USS Yorktown / Фото NOAA Ocean Exploration

Останнє занурення до "Йорктауна" відбулося 19 і 20 квітня з використанням дистанційно керованого апарата в рамках експедиції Beyond the Blue. Цей проєкт має на меті створення карт морських глибин і дослідження екосистем, що досі залишаються маловивченими.

Видання Miami Herald припускає дві версії того, як автомобіль опинився на борту: це міг бути особистий автомобіль контр-адмірала Френка Флетчера або ж транспорт для ремонту. За попередньою оцінкою NOAA, йдеться про Ford Super Deluxe "Woody" 1940–1941 років із чорним оздобленням. На номерному знаку частково видно напис "SHIP SERVICE", але інші елементи вже знищені іржею. Тому вченим потрібна допомога в цьому питанні.



Автомобіль Ford Super Deluxe "Woody", вироблений у 1946 році / Фото Rīgas Meistardarbnīca

Дослідник NOAA звернувся до "всіх автолюбителів" під час прямої трансляції: "Я впевнений, що ви уважно стежите за цим і розумієте, на що ви дивитеся. Будь ласка, напишіть про це. Це дійсно допомагає". Не дивно, що на Reddit вже з’явилися численні теорії про марку і призначення цього загадкового автомобіля.

Команда регулярно проводить прямі трансляції занурень, але поки що в програмі немає нових знахідок. Дослідники планують вивчати морське середовище, зокрема спільноти губок і коралів, збирати зразки геологічних та біологічних матеріалів, включаючи ДНК.