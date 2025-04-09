Новий погляд

У 2022 році глибоководні апарати компанії Magellan здійснили масштабне 3D-сканування уламків "Титаніка", що лежать на глибині майже чотирьох кілометрів. Близько 715 тисяч фотографій були об'єднані в надточну цифрову копію легендарного корабля. Ця деталізована модель розкриває нові аспекти трагедії, що забрала життя понад півтори тисячі людей, повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Результати дослідження лягли в основу документального фільму National Geographic "Титанік: цифрове воскресіння". Одним з найважливіших відкриттів стали докази героїзму корабельних інженерів. Аналіз 3D-моделі виявив увігнуті котли в одній з котелень, що свідчить про їхню роботу безпосередньо перед затопленням. Відкритий клапан на кормовій палубі підтверджує, що пара продовжувала живити електричну систему до останніх хвилин.

Це узгоджується зі спогадами вцілілих про те, що світло на кораблі залишалося увімкненим під час катастрофи. Таким чином, інженери свідомо залишалися на своїх постах, забезпечуючи освітлення для евакуації пасажирів, жертвуючи власним життям.

Крім того, 3D-сканування виявило розбитий ілюмінатор, ймовірно, пошкоджений під час зіткнення з айсбергом. Ця деталь підтверджує розповіді тих, хто вижив, про проникнення льоду в деякі каюти. Аналітики зазначають, що такі дрібні, але важливі деталі важко розгледіти під час безпосереднього занурення до уламків через обмежену видимість.

За словами експертів, цифрова модель "Титаніка", що складається з 16 терабайтів даних, є одним з найбільших підводних 3D-сканувань в історії. Вона настільки точна, що дозволяє дослідникам вивчати об'єкт так, ніби вони перебувають поруч з ним на дні океану.

Цифрова модель "Титаніка": відео

Паралельно з 3D-моделюванням, учені провели комп'ютерну симуляцію фатального зіткнення. Результати показали, що кораблю не вистачило зовсім трохи, щоб уникнути катастрофи. Зіткнення тривало лише трохи більше шести секунд.

"Титанік" був спроєктований витримувати затоплення чотирьох відсіків, але довга і тонка смуга пошкоджень пробила шість, причому деякі пробоїни були товщиною всього в два аркуші паперу. Ці пошкодження не відображені на 3D-моделі, оскільки в реальності вони приховані під шаром океанічних відкладень.

Загалом, створення цифрового двійника "Титаніка" демонструє можливості сучасних технологій у дослідженні історичних об'єктів без ризику для людей та подальшого пошкодження вразливого морського середовища.