Новый взгляд

В 2022 году глубоководные аппараты компании Magellan осуществили масштабное 3D-сканирование обломков "Титаника", лежащих на глубине почти четырех километров. Около 715 тысяч фотографий были объединены в сверхточную цифровую копию легендарного корабля. Эта детализированная модель раскрывает новые аспекты трагедии, унесшей жизни более полутора тысяч человек, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Результаты исследования легли в основу документального фильма National Geographic "Титаник: цифровое воскрешение". Одним из важнейших открытий стали доказательства героизма корабельных инженеров. Анализ 3D-модели обнаружил вогнутые котлы в одной из котельных, что свидетельствует об их работе непосредственно перед затоплением. Открытый клапан на кормовой палубе подтверждает, что пар продолжал питать электрическую систему до последних минут.

Это согласуется с воспоминаниями выживших о том, что свет на корабле оставался включенным во время катастрофы. Таким образом, инженеры сознательно оставались на своих постах, обеспечивая освещение для эвакуации пассажиров, жертвуя собственной жизнью.

Кроме того, 3D-сканирование выявило разбитый иллюминатор, вероятно, поврежденный во время столкновения с айсбергом. Эта деталь подтверждает рассказы тех, кто выжил, о проникновении льда в некоторые каюты. Аналитики отмечают, что такие мелкие, но важные детали трудно разглядеть во время непосредственного погружения к обломкам из-за ограниченной видимости.

По словам экспертов, цифровая модель "Титаника", состоящая из 16 терабайт данных, является одним из крупнейших подводных 3D-сканирований в истории. Она настолько точная, что позволяет исследователям изучать объект так, будто они находятся рядом с ним на дне океана.

Цифровая модель "Титаника": видео

Параллельно с 3D-моделированием, ученые провели компьютерную симуляцию рокового столкновения. Результаты показали, что кораблю не хватило совсем немного, чтобы избежать катастрофы. Столкновение длилось лишь чуть более шести секунд.

"Титаник" был спроектирован выдерживать затопление четырех отсеков, но длинная и тонкая полоса повреждений пробила шесть, причем некоторые пробоины были толщиной всего в два листа бумаги. Эти повреждения не отображены на 3D-модели, поскольку в реальности они скрыты под слоем океанических отложений.

В целом, создание цифрового двойника "Титаника" демонстрирует возможности современных технологий в исследовании исторических объектов без риска для людей и дальнейшего повреждения уязвимой морской среды.