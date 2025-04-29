Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию. К слову, официальных обращений по этому поводу к ней не поступало.

Смотрите также Замок доктора, в котором жил Петлюра: что известно об историческом доме в центре Киева

Что известно об останках

На место происшествия отправились следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, криминалисты и судебно-медицинский эксперт. Территория, где были найдены останки, принадлежит Подольской археологической экспедиции Института археологии НАН Украины.

Его представитель сообщил полицейским, что останки были собраны археологами на протяжении XIX – XX веков на территории Подола и хранились в институте.

Находки уже потеряли научную ценность, поэтому вскоре их планируют перезахоронить. Полиция работает с руководством института относительно дальнейшего надлежащего хранения останков.

К слову, во время инженерных работ по созданию фортификационных сооружений на юге Украины 123-я бригада ТрО наткнулась на архаичный могильник. Первой находкой военных стала небольшая коринфская амфора, которая использовалась в ритуальных целях.