Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію. До слова, офіційних звернень з цього приводу до неї не надходило.

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Що відомо про рештки

На місце події вирушили слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, криміналісти та судово-медичний експерт. Територія, де було знайдено останки, належить Подільській археологічній експедиції Інституту археології НАН України.

Його представник повідомив поліцейським, що рештки були зібрані археологами впродовж XIX – XX століть на території Подолу та зберігалися в інституті.

Знахідки вже втратили наукову цінність, тож незабаром їх планують перепоховати. Поліція працює з керівництвом інституту щодо подальшого належного зберігання останків.

До слова, під час інженерних робіт зі створення фортифікаційних споруд на півдні України 123-та бригада ТрО натрапила на архаїчний могильник. Першою знахідкою військових стала невелика корінфська амфора, яка використовувалася в ритуальних цілях.