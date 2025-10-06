У Х’юстоні відбувся прорив у сфері автономних перевезень: вантажівка компанії Bot Auto вперше здійснила повноцінний рейс без водія й без дистанційного оператора. Це перший випадок, коли система штучного інтелекту самостійно пройшла маршрут у реальних умовах, повністю контролюючи рух, трафік і логістику.

Компанія Bot Auto провела першу в історії повністю автономну перевірку вантажівки, яка проїхала маршрут без будь-якого людського втручання. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на BGR.

Чому тест у Х’юстоні став історичним для логістики?

Під час тесту в Х’юстоні не було ані водія в кабіні, ані оператора, який би контролював поїздку віддалено. Машина працювала в реальних дорожніх умовах, а не під час короткої демонстрації.

Як говориться на сайті компанії Bot Auto, раніше навіть найамбітніші компанії уникали таких експериментів, залишаючи водія "на підстраховці". Цього разу Bot Auto змогла повністю покластися на ШІ – система самостійно виконувала злиття на трасі, реагувала на рух транспорту і координувала час доставки. Для галузі, що працює на мінімальних маржах і цінує стабільність, це стало першим справжнім доказом надійності автономних систем.

Як це вплине на транспортну індустрію США?

Вантажні перевезення – основа північноамериканської логістики, яка вже кілька років стикається з нестачею десятків тисяч водіїв. Довгі маршрути стають дедалі важче заповнювати, а затримки доставки б’ють по бізнесу та споживачах. Автономні вантажівки можуть стати виходом із цієї кризи, виконуючи рутинні нічні поїздки на великі відстані.

За словами експертів, із впровадженням таких систем галузь може отримати менше аварій, стабільніші графіки перевезень і оптимізацію витрат пального. Це також дозволить розподілити робочу силу інакше: ШІ-траки братимуть на себе далекі рейси, а люди зосередяться на коротких маршрутах і локальних доставках.

Що стоїть попереду?

Попри успішний тест, до повномасштабного використання ще далеко. Регулятори вимагатимуть додаткових перевірок, а компанії-вантажоперевізники обережно оцінюватимуть ризики. Адже довірити багатомільйонний вантаж безлюдній машині – рішення непросте.

Та попри всі обмеження, експеримент у Х’юстоні став переломним моментом. Вперше автономна вантажівка довела, що може самостійно працювати на трасі. Наступним кроком стане поступове впровадження автономних рейсів на визначених маршрутах Півдня і Заходу США, де умови стабільні, а регулятори готові до експериментів.

Якщо такі результати збережуться, автотраси, страхування і навіть дизайн вантажівок можуть зазнати серйозних змін. Х’юстон став не лише місцем успішного тесту, а й точкою, з якої починається нова ера у вантажних перевезеннях.

