iPhone 16 демонструє вражаючу автономність: скільки він працюватиме від батареї

Фанати Apple та та ентузіасти галузі нарешті дочекалися анонсу довгоочікуваної лінійки iPhone 16. Компанія оприлюднила низку нових можливостей, серед яких і рейтинги часу автономної роботи для усієї лінійки. Вони демонструють значні покращення у порівнянні з попередніми моделями.

Серія iPhone 16, особливо версії Pro та Pro Max, може похизуватися підвищеною продуктивністю акумулятора завдяки новому чипу та оптимізації, повідомляє Техно 24. Відтак користувачі отримають вищу автономність під час перегляду відео та використання різноманітних функцій.

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Приріст часу автономної роботи

На відміну від iPhone 15, в якому час роботи акумулятора не збільшився порівняно з iPhone 14, у моделях iPhone 16 компанія Apple досягла значних успіхів.

Зокрема, iPhone 16 Pro Max демонструє найбільш значне поліпшення, забезпечуючи до 33 годин відтворення відео – на чотири години більше, ніж його попередник, iPhone 15 Pro Max. Відтворення аудіо на iPhone 16 Pro Max тепер триває до 105 годин, що на 10 годин більше порівняно з iPhone 15 Pro Max.

Характеристики часу автономної роботи в лінійці iPhone 16

iPhone 16 Pro Max:

До 33 годин відтворення відео

До 29 годин відтворення потокового відео

До 105 годин відтворення аудіо

iPhone 16 Pro:

До 27 годин відтворення відео

До 22 годин відтворення потокового відео

До 85 годин відтворення аудіо

iPhone 16 Plus:

До 27 годин відтворення відео

До 24 годин відтворення потокового відео

До 100 годин відтворення аудіо

iPhone 16:

До 22 годин відтворення відео

До 18 годин відтворення потокового відео

До 80 годин відтворення аудіо

Як було у минулих iPhone?

У порівнянні з моделями iPhone 15, 14 і 13, серія iPhone 16 демонструє помітний приріст у часі відтворення відео та аудіо. Наприклад, iPhone 16 Pro Max тепер підтримує на чотири додаткові години відтворення відео та на 10 годин більше відтворення аудіо, ніж iPhone 15 Pro Max. Тим часом iPhone 16 і 16 Plus також демонструють помірні поліпшення в часі автономної роботи.

iPhone 16 Pro Max: 33 години відтворення відео (проти 29 годин в iPhone 15 Pro Max)

iPhone 16 Pro: 27 годин відтворення відео (проти 23 годин в iPhone 15 Pro)

iPhone 16: 22 години відтворення відео (проти 20 годин в iPhone 15)

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Прискорена зарядка з MagSafe

На додаток до збільшеного часу автономної роботи, серія iPhone 16 підтримує вищу швидкість заряджання за допомогою нового зарядного пристрою MagSafe, що забезпечує швидке заряджання для користувачів, які перебувають у дорозі.