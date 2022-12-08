ВПС США показали новітній стратегічний бомбардувальник В-21 Raider

Корпорація Northrop Grumman представила світові B-21 Raider перший у світі бомбардувальник шостого покоління. Він приєднається до так званої ядерної тріади США, як новий засіб стримування.

Літак представили 2 грудня. У компанії кажуть, що B-21 Raider "визначає нову еру в технологіях і зміцнює роль США в забезпеченні миру шляхом стримування". Він покликаний повністю замінити до 2050 року своїх попередників – В-52, В-1В і В-2.

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Що відомо про новий літак

Можливості B-21 Raider включають стелс-технології, інформаційну перевагу і відкриту архітектуру , забезпечуючи "нову еру можливостей і гнучкості за рахунок передової інтеграції даних, сенсорів та озброєння ".

, забезпечуючи "нову еру можливостей і гнучкості за рахунок ". B-21 здатний підключатись до різних систем на полі бою, об'єднуючись у мережу та використовуючи різні сценарії.

Підтримуваний цифровою екосистемою протягом усього свого життєвого циклу, він може стрімко еволюціонувати завдяки швидкій технологічній модернізації, яка забезпечує нові можливості для випередження майбутніх загроз.

У нового стратегічного бомбардувальника збільшена дальність польоту, що дасть змогу ВПС США надалі відмовитися від іноземних баз. Він також зможе взаємодіяти із сухопутними, морськими, повітряними та космічними силами завдяки використанню новітніх технологій.

Літак названий на честь рейдів Дуліттла часів Другої світової війни, коли 80 солдатів на чолі з підполковником Джеймсом Дуліттлом і 16 бомбардувальниками B-25 Mitchell вирушили на місію, яка змінила хід війни.

Презентація B-21 Raider: відео

– це технологічна компанія, орієнтована на глобальну безпеку та дослідження. Її рішення сьогодні забезпечують клієнтів можливостями, необхідними для зв'язку, просування та захисту. Над розробками працюють 90 000 співробітників.