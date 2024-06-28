До 1500 доларів: користувачі втрачають випадкові суми грошей через баг в одному з сервісів Apple

Невідома помилка в Apple Pay стягує гроші з користувачів, хоча вони нічого не купують і не дають дозволу на списання. Це відбувається випадковим чином і лише в одній країні.

Наразі невідомо, скільки людей зіткнулися з цією проблемою, але джерело зазначає, що їх багато. Списання у кожного різні й не дуже великі окремо, але з огляду на їх кількість, суми в результаті сягають відчутних значень. В одному з випадків користувач зафіксував 74 транзакції на загальну суму 1500 США.

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Що відомо

Що цікаво, проблема виникла лише у користувачів з Угорщини. Місцеві банки знають про проблему, але кажуть, що вона виникає саме на боці Apple. Про це вже зробили відповідні заяви Raiffeisen і MBH Bank. Обидва кажуть, що багато їхніх клієнтів помітили несанкціоноване списання коштів, що відбувалося без жодної авторизації.

За словами цих людей, з їхніх рахунків були списані значні суми, хоча вони нічого не купували. Один користувач повідомив, що за його карткою було здійснено три транзакції лише за п'ять хвилин.

У своїй заяві Raiffeisen пише, що на стороні Apple виникла "технічна проблема", і що вони обидві сторони працюють над її усуненням. Схоже написали й представники MBH:

Через зовнішню технічну помилку в магазині додатків Apple у другій половині дня 26 червня відбулося некоректне списання коштів з банківських карток деяких користувачів, що також вплинуло на деяких клієнтів MBH Bank. Наші колеги негайно повідомили про проблему в Apple і вжили необхідних заходів. Про повернення помилкових транзакцій ми повідомимо наших клієнтів пізніше,

– йдеться в оголошенні.

Судячи з повідомлень, більшість списань можуть бути пов'язані з попередніми транзакціями, а також зі скасованими підписками на сервіси, які були списані повторно. Користувачі помітили, що принаймні деякі суми збігаються з попередніми витратами.

Поки що клієнти банків масово видаляють свої картки з Apple Pay, щоб уникнути помилкових транзакцій. Схоже, що це проблема на стороні сервера, і вона буде вирішена на його боці, тож Apple не доведеться випускати оновлення для iPhone або інших пристроїв.