Пока неизвестно, сколько людей столкнулись с этой проблемой, но источник отмечает, что их много. Списания у каждого разные и не очень большие по отдельности, но учитывая их количество, суммы в результате достигают ощутимых значений. В одном из случаев пользователь зафиксировал 74 транзакции на общую сумму 1500 США.

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Что известно

Что интересно, проблема возникла только у пользователей из Венгрии. Местные банки знают о проблеме, но говорят, что она возникает именно на стороне Apple. Об этом уже сделали соответствующие заявления Raiffeisen и MBH Bank. Оба говорят, что многие их клиентов заметили несанкционированное списание средств, что происходило без всякой авторизации.

По словам этих людей, с их счетов были списаны значительные суммы, хотя они ничего не покупали. Один пользователь сообщил, что по его карте было осуществлено три транзакции всего за пять минут.

В своем заявлении Raiffeisen пишет, что на стороне Apple возникла "техническая проблема", и что они обе стороны работают над ее устранением. Похожее написали и представители MBH:

Из-за внешней технической ошибки в магазине приложений Apple во второй половине дня 26 июня произошло некорректное списание средств с банковских карт некоторых пользователей, что также повлияло на некоторых клиентов MBH Bank. Наши коллеги незамедлительно сообщили о проблеме в Apple и приняли необходимые меры. О возврате ошибочных транзакций мы сообщим нашим клиентам позже,

– говорится в объявлении.

Судя по сообщениям, большинство списаний могут быть связаны с предыдущими транзакциями, а также с отмененными подписками на сервисы, которые были списаны повторно. Пользователи заметили, что по крайней мере некоторые суммы совпадают с предыдущими расходами.

Пока что клиенты банков массово удаляют свои карты из Apple Pay, чтобы избежать ошибочных транзакций. Похоже, что это проблема на стороне сервера, и она будет решена на его стороне, так что Apple не придется выпускать обновления для iPhone или других устройств.