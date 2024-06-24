Что известно

Digital Markets Act или DMA – это один из главных законов ЕС, которые регулируют деятельность цифровых рынков. Он диктует правила поведения соцсетям и другим интернет-сервисам, компаниям, которые их разрабатывают, производителям устройств и другим участникам, предоставляющим так называемые услуги платформы, такие как, например, поисковые системы, магазины приложений и службы обмена сообщениями. Они должны соблюдать требования, перечисленных в DMA, чтобы иметь право работать на территории ЕС. В случае нарушений, накладываются огромные штрафы, а самой высокой формой наказания может стать полный запрет деятельности сервиса или всей компании.

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Мы обеспокоены тем, что требования DMA могут заставить нас поставить под угрозу целостность наших продуктов, что угрожает конфиденциальности и безопасности данных пользователей,

– говорится в заявлении компании, но она не объясняет, каким образом правила DMA могут заставить ее поставить под угрозу конфиденциальность и безопасность пользователей.

Предположительно, речь идет об обязательстве раскрывать те или иные данные местным властям, но компания не может пойти на это по двум причинам:

Во-первых, большинство функции ее ИИ работают на устройстве, не передавая какие-либо данные на серверы. Это означает, что все, что будут делать клиенты компании на своих iPhone, будет оставаться только на их смартфонах и не может быть передано третьим сторонам, например, правоохранителям.

Во-вторых, Apple известна своим обещанием о лучшей конфиденциальности, поэтому лучше откажется от запуска функций, чем позволит кому-то получить данные ее клиентов, поставив под угрозу свою репутацию.

DMA, который был принят в 2022 году, пытается ввести компаниям равенство на рынке, ограничивая действия крупных технологических компаний, которые могут подавить конкуренцию. Он запрещает им вытеснять меньших конкурентов, отдавать предпочтение собственным услугам над услугами конкурентов, запирать данные клиентов исключительно на своей платформе и ограничивать прозрачность использования ими рекламных данных.

Это уже не первый раз, когда Apple обвиняет регуляторные нормы (не указывая ничего конкретного) в том, что они препятствуют пользователям из ЕС получить передовые функции. В начале этого года компания заявила, что изымет возможность добавлять веб-приложения на домашний экран в Европе из-за правил DMA. Позже она изменила курс, сославшись на полученные "просьбы". Нечто подобное сделала Google, когда удалила сторонние приложения и циферблаты с европейских устройств, объяснив это "новыми регуляторными требованиями".

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Неизвестно, все ли ограничится лишь откладыванием функций на более позднее время или вообще полной их отменой в странах ЕС. Если компания не найдет решение для того, чтобы соответствовать правилам или обойти их, то европейские пользователи имеют все шансы так и не узнать, что такое Apple Intelligence.