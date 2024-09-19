Користувачі iOS 18 зіткнулися з неприємним багом

Оновлення iOS 18 від Apple вийшло лише кілька днів тому, однак користувачі вже зіткнулися з неприємною несправністю. Виявлено помилку, яка призводить до аварійного завершення роботи програми "Повідомлення", коли користувачі діляться циферблатами Apple Watch у чаті.

Проблема виникає, коли користувач відповідає на повідомлення, що містить спільний циферблат годинника в чаті, повідомляє 9to5Mac. Це призводить до повторних збоїв як для відправника, так і для одержувача.

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Після запуску програма "Повідомлення" починає багаторазово вилітати у всіх учасників розмови. Єдине тимчасове рішення – видалити весь чат з людиною, яка надіслала циферблат.

На жаль, це призведе до безповоротної втрати усіх повідомлень, включно з фотографіями, відео та іншими незбереженими вкладеннями. Спроба відновити видалену бесіду з розділу "Нещодавно видалені" призводить до повторного виникнення помилки.

Хоча офіційного виправлення ще не було випущено, 9to5Mac припускає, що Apple, ймовірно, вирішить цю проблему в майбутніх оновленнях iOS 18, macOS 15 і watchOS 11. Тим часом користувачам рекомендується уникати відповідей на спільні циферблати годинників у потоках повідомлень, щоб запобігти потенційній втраті даних.

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Також можливо, що відновлення з резервної копії може допомогти відновити втрачені повідомлення і навіть використання функції iCloud Messages може зробити цей обхідний шлях неефективним. Баг може стати більш поширеним, оскільки WatchOS 11 заохочує користувачів ділитися та обговорювати свої персоналізовані циферблати в "Повідомленнях".